Dieser erfolgreiche Horrorfilm erobert die Streaming-Charts

Horror-Fans sind begeistert: Der Thriller "Heretic" sorgt derzeit für Gänsehaut und hat es an die Spitze der Streaming-Charts bei WOW geschafft. Mit dabei ist niemand Geringerer als Hugh Grant (64), der in der Rolle des unheimlichen Mr. Reed überzeugt. Der Film erzählt die Geschichte von Eleanor (Sophie Thatcher) und Mary (Chloe East), die als Missionarinnen ein abgelegenes Haus betreten – nur um dort in ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel zu geraten. Was als scheinbar harmloser Hausbesuch beginnt, entwickelt sich rasch zu einer beklemmenden Falle ohne Ausweg.

"Heretic" hat bereits im Kinojahr 2024 für Aufsehen gesorgt und sich als eines der Highlights des Genres etabliert. Nun begeistert der Horrorfilm auch das Streaming-Publikum – mit einer außergewöhnlichen Mischung aus Spannung, überraschenden Wendungen und psychologischem Tiefgang. Kritiker und Fans sind sich einig: Auf Rotten Tomatoes erzielt der Film beeindruckende 91 % positive Kritiken von der Presse und solide 76 % beim Publikum. Besonders gelobt werden die kluge Inszenierung und die originelle Herangehensweise an ein scheinbar ausgelutschtes Subgenre. Vor allem Mr. Reeds perfides Spiel und die theologischen Denkanstöße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Der Rollenwechsel von Hugh Grant, bekannt aus romantischen Komödien wie "Notting Hill", zu einer derart düsteren Figur, ist eines der Highlights des Films und unterstreicht einmal mehr die Bandbreite seines Schauspieltalents. Auch Sophie Thatcher, bekannt aus "Yellowjackets", und Chloe East, zuletzt in "Die Fabelmans" zu sehen, liefern packende Darstellungen und verleihen ihren Figuren spürbare Tiefe. "Heretic" zeigt, dass das Zusammenspiel aus starker Schauspielkunst und einem bewusst raffinierten Drehbuch selbst in einem altbekannten Setting neue Maßstäbe setzen kann – ein klarer Tipp für alle, die nervenaufreibende Spannung lieben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Grant, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Grant, britischer Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Grant, Schauspieler

Anzeige