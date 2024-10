Lukas Podolski weint bittere Tränen beim Abschiedsspiel

Lukas Podolski (39) nahm kürzlich Abschied vom 1. FC Köln. Am Donnerstagabend fand sein großes "Danke-Spiel" unter dem Motto "Unsere 10 kehrt heim – ein letztes Mal in Rut un Wiess" statt – und das Ende wurde ziemlich emotional, wie Fotos zeigen, die Bild vorliegen. Kurz nach dem Abpfiff um 22:10 Uhr konnte der Fußballer seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Er feierte mit seinen Fans, stieg mit einer Pyro-Fackel in der Hand auf den Zaun seiner Südkurve und hielt eine kleine Abschiedsrede. "Ohne euch Fans ist der Fußball nichts und mir war es wichtig, diese Werte zu halten. Das ist auch, warum ich hier heute stehen kann. Es war mir eine große Ehre für diesen Verein aufzulaufen, das war immer mein Traum. Den habe ich gelebt und das kann mir keiner mehr nehmen", erklärte er. Der Ausgang des Spiels wurde dabei wohl eher nebensächlich: Es endete mit 5:3 für Lukas' Team.

Sein Abschiedsspiel im Rhein-Energie-Stadion war aber wohl ein ganz besonderes: Die erste Halbzeit spielte er als Kapitän seines Teams, das aus Profis seines polnischen Heimatvereins und einigen Weltmeistern bestand, wie unter anderem Manuel Neuer (38) und Per Mertesacker (40). Doch nicht nur das: Auch sein Sohn Louis stand mit dem 39-Jährigen gemeinsam auf dem Platz. Danach wechselte er auf die Seite seiner einstigen FC-Kollegen und ging ein letztes Mal im Köln-Trikot seiner Leidenschaft nach. "Wir sehen uns wieder, ob das hier in der Kurve ist oder auf Auswärtsfahrten. Einmal Kölner, immer Kölner", betonte er am Ende. Und auch Ex-Bundestrainer Jogi Löw (64), der das Coaching von Poldis Mannschaft übernommen hatte, fand warme Worte zum Abschied des beliebten Kickers: "Wo Poldi auftaucht, ist gute Stimmung. Gerade hier in Köln wird er verehrt wie sonst niemand. Das beweist nicht nur seine sportliche Leistung, sondern auch seine menschliche Größe."

Sein Abschied im Kölner Stadion ist aber nicht das einzige, das den Fußballprofi emotional machte. Wie Bild berichtete, wurde Lukas kurz zuvor von seinem Herzensverein mit einem ganz besonderen Abschiedsgeschenk geehrt – und zwar mit einem riesigen Wandgemälde in Köln-Ehrenfeld, das ihn im FC-Sondertrikot zeigt und die Worte "Danke für alles, Lukas Podolski" trägt. Der Offensivspieler stand beim 1. FC Köln für insgesamt 181 Spiele auf dem Platz. Daneben feierte er aber noch weitere Erfolge in seiner Karriere: Er spielte 130 Länderspiele, wurde Weltmeister und Pokalsieger mit dem FC Bayern München.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lukas Podolski im Januar 2012

Anzeige Anzeige

Instagram / lukaspodolski Fußballstar Lukas Podolski im Oktober 2024

Anzeige Anzeige