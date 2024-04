20 Jahre ein Paar: Das ist Lukas Podolskis Beziehungstipp

Was im Alter von 17 Jahren als Jugendliebe begann, entpuppte sich für Lukas Podolski (38) und seine Frau Monika Podolski als die große Liebe! Schon seit 2004 gehen der Profifußballer und seine erste feste Freundin gemeinsam durchs Leben. Heute, 20 Jahre und drei gemeinsame Kinder später, sind sie immer noch überglücklich, wie der Sportler nun im Interview mit Bild berichtet. "Die Kinder sind glücklich, meine Frau ist glücklich", gibt der 38-Jährige preis. Auch einen Beziehungstipp gibt der Nationalspieler seinen Fans noch mit auf den Weg. "Man muss sich gegenseitig seine Freiheiten lassen, seine Freizeit! Das funktioniert einfach bei uns. Die Liebe hält aktuell", macht der gebürtige Pole deutlich.

Seit 2021 lebt die Familie in Polen, da der Fußballer dort für den Verein Górnik Zabrze spielt. Das soll wohl auch erst mal so bleiben. "Aktuell planen wir nicht, nach Deutschland zurückzukommen. Wir fühlen uns wohl in Polen", macht der Sportler deutlich. Trotzdem schließt er eine Rückkehr nach Deutschland nicht komplett aus. "Vielleicht sehen die Pläne nach 2025 anders aus, wenn ich vielleicht nicht mehr für den polnischen Verein spielen werde", verrät Lukas.

Fußball ist und bleibt für den Sportler die große Leidenschaft. Doch auch als Familienvater ist er scheinbar mit ganzem Herzen dabei. Im Interview spricht er offen darüber, was ihn im täglichen Familienalltag beschäftigt. Da die drei gemeinsamen Kinder Louis, Maya und Ella jeweils ganze sieben Jahre Altersunterschied trennen, gestaltet sich das Familienleben nicht immer ohne Hindernisse. "Man hat nicht viel Zeit, wenn man drei Kinder zu Hause hat", gesteht der Kölner. "Meine siebenjährige Tochter geht immer zwischen neun und zehn schlafen. Das Baby schläft, wenn es müde ist, das bestimmt es meistens selbst", erklärt er scherzend. Bei seinem ältesten Sohn, der schon bald 16 ist, sei es zum Glück anders, betont der Offensivspieler erleichtert.

Anzeige Anzeige

Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski mit seiner Frau Monika, September 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski mit seiner Tochter Ella im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Lukas' Beziehungstipp? Ich finde, es ist ein guter Ratschlag! Ich weiß nicht. Jede Beziehung ist da anders. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de