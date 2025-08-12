Nach Scheidung: Ist Joshua Jackson mit Simone Ashley liiert?

Joshua Jackson (47) und Simone Ashley (30) sorgen für Aufsehen! Der Dawson's Creek-Star wurde am vergangenen Wochenende mit der Bridgerton-Darstellerin beim Schlendern durch die Straßen von New York City gesichtet. Zwei Jahre nach seiner Scheidung von Jodie Turner-Smith (38), mit der er eine fünfjährige Tochter hat, zeigen sich die beiden entspannt und gut gelaunt in der Öffentlichkeit. Das ist auf Fotos zu sehen, die People vorliegen.

Während Joshua in einem einfachen weißen T-Shirt und grauen Hosen auftrat, begeisterte Simone in einem grauen Satin-Crop-Top und passendem Rock, garniert mit einem farbenfrohen gelben Netzbeutel. Zärtlichkeiten gab es zwar keine zu sehen, aber die gemeinsamen Stunden der beiden Stars lassen Fans bereits heftig spekulieren. Erst vor wenigen Tagen wurde Joshua in New York bei Dreharbeiten zu einem neuen Projekt mit seiner ehemaligen "Dawson's Creek"-Kollegin Katie Holmes (46) gesichtet.

Joshua, der eine fünfjährige Tochter namens Juno hat, war jahrelang ein fester Bestandteil der Kultserie "Dawson’s Creek". Sein Zusammenspiel mit Katie Holmes als Joey und Pacey prägte eine Generation von Fans. Simone ist hingegen nicht nur für ihre Rolle als Kate Sharma in "Bridgerton" bekannt, sondern glänzte auch in Serien wie "Broadchurch" und Sex Education sowie Filmen wie "Detektiv Pikachu". Demnächst wird sie zudem in "Der Teufel trägt Prada 2" mit von der Partie sein.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Joshua Jackson und Simone Ashley

Getty Images Joshua Jackson, Schauspieler

Getty Images Simone Ashley, Schauspielerin