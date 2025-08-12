Würde Samira Yavuz mit Serkan zu "Prominent getrennt" gehen?

Reality-TV-Star Samira Yavuz (31) hat im Podcast "Main Character Mode" über ihre Zukunftspläne im Fernsehen gesprochen. Dabei äußerte sie sich auch zur beliebten Show Prominent getrennt, in der Ex-Paare wieder aufeinandertreffen. Eine Teilnahme gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Serkan Yavuz (32) könne sie sich jedoch nicht vorstellen. "Das wäre jetzt auch keine Option für mich, dass ich sage, ich gehe da mit Serkan rein", erklärte sie bestimmt. Samira begründete ihre Entscheidung damit, dass sie keine Lust hätte, vor laufender Kamera persönliche Themen mit Serkan zu diskutieren: "Ich finde, das reicht dann auch, wenn das zu Hause der Fall ist."

Trotz ihrer Absage an der Sendung zeigte sich Samira der Idee eines neuen TV-Formats generell aufgeschlossen. Besonders viele Realityshows seien spannend und könnten durchaus ihren Reiz haben. Über die Serie "Prominent getrennt" sagte sie dennoch: "Ich liebe das. Die Produktion ist die gleiche, die auch Das Sommerhaus der Stars macht." Allerdings erklärte Samira auch, dass sie und Serkan nicht das liefern könnten, was von den Zuschauern dieser Show oft erwartet würde.

Samira hat in den letzten Jahren immer wieder mit Gerüchten zu kämpfen gehabt, dass ihre Trennung von Serkan angeblich nur inszeniert worden sei, um Aufmerksamkeit zu erlangen oder an einem neuen Reality-TV-Format wie "Prominent getrennt" teilzunehmen. Diese Vorwürfe wies sie entschieden zurück. In ihrem Podcast ließ sie zudem offen, welche genauen Projekte sie künftig reizen könnten. Persönlich genießt die Reality-TV-Darstellerin derzeit offenbar eine ruhigere Phase und konzentriert sich auf ihr eigenes Wohlbefinden und ihre Kinder.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025