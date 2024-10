Diese Stars sind bei Lukas Podolskis Abschiedsspiel dabei

Nach der laufenden Saison ist Schluss und Lukas Podolski (39) plant ein großes Finale! Sein "Danke-Spiel" unter dem Motto "Unsere 10 kehrt heim – ein letztes Mal in Rut un Wiess" verspricht ein richtiger Starauflauf zu werden. In einem besonderen Duell treten diverse FC Köln-Legenden gegen Poldis internationale Freunde und Profis seines polnischen Heimatklubs Górnik Zabrze an. Das Beste daran? Lukas wird gleich für beide Teams auf dem Platz stehen. Neben ihm laufen gleich neun weitere Weltmeister von 2014 mit auf – darunter Manuel Neuer (38), Per Mertesacker (40) und Kevin Großkreutz (36). Einzig Bastian Schweinsteiger (40) wird überraschenderweise fehlen – seine Termine lassen ihm für dieses Event laut Bild keine Zeit. An der Seitenlinie wird es nicht weniger prominent: Jogi Löw (64) übernimmt das Coaching von Poldis Mannschaft, unterstützt von Hansi Flick (59) und Andreas Köpke (62).

Doch nicht nur die Weltmeister werden für Gänsehaut-Atmosphäre sorgen – auch der 1. FC Köln hat ein starkes Aufgebot für den großen Abschied des Kölner Jung'. Ehemalige Mitspieler wie Marcel Risse, Simon Terodde und Patrick Helmes treten in der FC-Legenden-Mannschaft an, trainiert von Poldis einstigem Jugendcoach Frank Schaefer. Aktuelle Profis wie Timo Hübers und Mark Uth (33) stehen ebenfalls auf dem Platz. "Ich freue mich auf einen großartigen Abend mit alten Weggefährten, Freunden, Bekannten und 50.000 Fans, denen ich allen für die Unterstützung während meiner Karriere danken möchte", schwärmt Lukas laut der offiziellen Website des 1. FC Köln vor seinem letzten Spiel im Rhein-Energie-Stadion. Die Köln-Legende verabschiedet sich am 10. Oktober von der deutschen Fußballwelt und ihrem Herzensverein, Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Fußball ist und bleibt wohl Poldis große Leidenschaft. Doch auch als Ehemann und Familienvater gibt er abseits des Rasens alles. Bereits seit 2004 gehen er und seine Frau Monika gemeinsam durch dick und dünn. "Die Kinder sind glücklich, meine Frau ist glücklich", gibt der 39-Jährige im Interview mit Bild preis. Für ihn ist klar: Der Schlüssel zu ihrem Beziehungsglück liegt in der Schaffung von Freiräumen. "Man muss sich gegenseitig seine Freiheiten lassen", betont Lukas. Seit 2021 lebt die Familie in Polen, wo er für den polnischen Erstligisten Zabrze spielt. Der Umzug war eine bewusste Entscheidung, die sich für die Familie auszahlt: "Wir fühlen uns wohl in Polen. Vielleicht sieht das nach 2025 anders aus", erklärt der Fußballprofi. Eine Rückkehr nach Deutschland ist also nach Auslaufen seines aktuellen Vertrages nicht ausgeschlossen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lukas Podolski, Ex-Fußballnationalspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski und seine Frau Monika im Jahr 2020

Anzeige Anzeige