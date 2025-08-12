Jahre ignoriert: "Spider-Man 4" löst nun MCU-Versprechen ein

Tom Holland (29) kehrt als Spider-Man ins Marvel Cinematic Universe zurück! Im neuen Film "Spider-Man: Brand New Day", dem inzwischen vierten Abenteuer des Superhelden im MCU, wird endlich ein offenes Kapitel aus der Vergangenheit aufgegriffen. Fans erinnern sich: Am Ende von "Spider-Man: Homecoming" wurde in einer denkwürdigen Post-Credit-Szene der Charakter Mac Gargan alias Scorpion vorgestellt. Gespielt von Michael Mando, schwor er damals im Gefängnis Rache an Spider-Man. Jetzt – acht Jahre später – wird dieser Handlungsstrang endlich fortgesetzt.

Michael Mando sorgte selbst mit einem Instagram-Post für Aufsehen, in dem er lediglich das Wort "Stich" sowie ein Bild von sich mit dem charakteristischen Skorpion-Tattoo am Hals teilte. Laut The Hollywood Reporter wird Scorpion offiziell in "Brand New Day" zurückkehren und dabei eine zentrale Rolle spielen. Der Film deutet zudem an, dass nicht nur Scorpion, sondern gleich ein ganzes Team von Schurken – die sogenannten Sinister Six – mitmischen soll. Erste Insider-Berichte, darunter Filmbuzzr, behaupten sogar, dass diese neue Version der Sinister Six aus Figuren besteht, die bisher noch nicht in den Filmen mit Tom Holland, Tobey Maguire (50) oder Andrew Garfield (41) aufgetaucht sind.

Die "Spider-Man"-Reihe beweist einmal mehr, dass sie stets für Überraschungen gut ist. Besonders die mögliche Einführung einer geheimnisvollen Schurkin hat die Spekulationen weiter angeheizt. Wer sich hinter dieser Figur verbirgt, bleibt vorerst ein Geheimnis. Für die Fans ist das jedoch ein Grund zur Freude – schließlich verspricht es eine frische und spannende Wendung im Marvel-Universum. Michael Mando und Tom Holland scheinen sich auf ihre Rückkehr bereits bestens vorzubereiten, und die Erwartungen an "Brand New Day" steigen von Tag zu Tag. Ob die neuen Sinister Six tatsächlich das ikonische Team aus den Comics ablösen können, bleibt abzuwarten – sicher ist jedoch, dass "Spider-Man 4" große Wellen schlagen wird.

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

IMAGO / NurPhoto Tom Holland, Schauspieler

Getty Images Tom Holland bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home" in Los Angeles, 2021