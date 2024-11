"Ruhe in Frieden": Lukas Podolski trauert um seine Katze

Fußballstar Lukas Podolski (39) ist in tiefer Trauer um seine geliebte Katze. Auf Instagram ließ er seinen Gefühlen freien Lauf und teilte gleich zwei bewegende Storys mit seinen Followern. In einer schrieb er "R.I.P.", was auf Deutsch "Ruhe in Frieden" bedeutet. In einer anderen teilte er ein süßes Foto seiner Katze und schrieb dazu: "Ich vermisse dich". Die emotionalen Posts zeigen, wie sehr Lukas an seinem Haustier hing.

Die Meldung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der ehemalige Weltmeister ohnehin emotional aufgewühlt ist. Erst Mitte Oktober hatte der FC Köln seinen Star im eigenen Stadion emotional verabschiedet. Obwohl er seine aktive Karriere noch nicht beendet hat und weiterhin in der polnischen Liga für Gornik Zabrze spielt, wurde die Verabschiedung zu einem bewegenden Moment voller Tränen. Diese Tränen waren sowohl Ausdruck der Freude über seine ereignisreiche Karriere als auch des nahenden Abschieds, denn sein Vertrag läuft noch bis 2025.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Fußballstar seine private Seite mit der Öffentlichkeit teilt und so eine enge Bindung zu seinen Fans aufbaut. Bereits in der Vergangenheit hatte er Einblicke in sein Familienleben mit seiner Frau Monika und ihren zwei Kindern gegeben. Auch seine Leidenschaft für Tiere zeigte der Fußballer immer wieder in den sozialen Medien.

Getty Images Lukas Podolski, Fußballprofi

Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski und seine Frau Monika im Jahr 2020