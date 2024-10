1. FC Köln ehrt Fußballer Lukas Podolski mit Wandgemälde

Lukas Podolski (39) wurde von seinem Herzensverein 1. FC Köln mit einem ganz besonderen Abschiedsgeschenk überrascht, wie Bild berichtet: ein gigantisches Wandgemälde in Köln-Ehrenfeld, das den Kicker im FC-Sondertrikot zeigt und die Worte "Danke für alles, Lukas Podolski" trägt. Dieses Kunstwerk befindet sich an der Hauswand in der Venloer Straße 274 und wurde von den Street-Art-Künstlern "Concrete Candy" geschaffen. Am Donnerstagmittag, kurz vor seinem Abschiedsspiel, besichtigte das Kölner Urgestein das Gemälde und zeigte sich dabei sichtlich gerührt.

Auf Instagram lichtet sich der Fußballprofi voller Stolz vor dem XXL-Gemälde ab: Mit einem Lächeln und einem nach oben gestreckten Daumen schaut Lukas für den Schnappschuss in die Kamera. Unter das Foto schreibt er: "Danke, FC Köln", gefolgt von einem Herz-Emoji. Auch seine Fans sind offenbar von der Geste des Vereins gerührt. Etliche Kommentare mit anerkennenden Worten wie "Legende. Einer von uns. Danke, Poldi", "Absolut verdient" und "Danke für deinen Einsatz und das, was du für die Stadt gemacht hast", finden sich nach wenigen Stunden in der Kommentarspalte.

Der emotionale Höhepunkt steht jedoch erst bevor: das Abschiedsspiel, was heute Abend stattfindet. Fans können sich auf ein grandioses Finale von Lukas' Karriere freuen. Das "Danke-Spiel", welches unter dem Motto "Unsere 10 kehrt heim – ein letztes Mal in Rut un Wiess" steht, verspricht eine unvergessliche Veranstaltung zu werden. Auf dem Rasen des Rhein-Energie-Stadions wird eine Mannschaft ausgewählter FC-Legenden und aktueller Profis gegen Poldis Elf, bestehend aus alten Weggefährten aus seiner aktiven Fußballkarriere – sowohl national als auch international – antreten. Poldi selbst wird für beide Mannschaften auflaufen.

Getty Images Lukas Podolski, Fußballer

Getty Images Lukas Podolski, Profifußballer

