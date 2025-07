Kurz nach Teilbeschluss: P. Diddy wurde wieder verklagt

P. Diddy (55) steht erneut im Fokus rechtlicher Anschuldigungen. An nur einem Tag gab es sowohl ein Teilurteil in einem laufenden Prozess gegen den Musiker als auch eine neue Klage, die am vergangenen Dienstagabend vor dem Superior Court in Los Angeles eingereicht wurde. Der ehemalige Schauspieler und das Model Edmond Laurent fordert zehn Millionen Dollar, nachdem er schwere Vorwürfe gegen Diddy und mehrere andere Beteiligte erhoben hat. Die Anklagepunkte umfassen unter anderem Körperverletzung, emotionalen Missbrauch, Fahrlässigkeit und sexuelle Nötigung.

In der Klage wird beschrieben, dass sich die Vorfälle Ende der 2000er in mehreren Luxushotels in Los Angeles abgespielt haben sollen. Edmond behauptet, er sei als männlicher Tänzer für einen Junggesellinnenabschied gebucht worden, bei dem der Host, angeblich Diddy, und eine Frau maskiert gewesen seien. Nach weiteren Treffen, in denen unter anderem Drogen, Geldzahlungen und intime Handlungen eine Rolle gespielt haben sollen, berichtet Edmond von traumatischen Erlebnissen, die ihn schwer belastet hätten. Zudem gibt er an, dass er durch die geschilderten Ereignisse langfristige gesundheitliche Schäden, einschließlich Magenkrebs, davongetragen habe.

Der Anwalt von Edmond, Rodney Diggs, erklärte in einem Statement gegenüber Variety, dass diese Klage nicht nur Gerechtigkeit für seinen Mandanten einfordere, sondern auch prominente Persönlichkeiten zur Rechenschaft ziehen solle, wenn diese ihre Macht missbrauchen. Edmond selbst, der früher als Tänzer in Musikvideos von Stars wie Britney Spears (43) und Tupac Shakur (✝25) mitwirkte, schildert eine steile Karriere, die durch die Ereignisse abrupt beendet wurde. Auch die Luxushotels, in denen die Vorfälle angeblich stattfanden, sind in die Klage involviert, da Vorwürfe laut wurden, Management und Sicherheitspersonal hätten Hinweise auf Fehlverhalten bewusst ignoriert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rapper P. Diddy im Jahr 2008

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Februar 2005

Anzeige Anzeige