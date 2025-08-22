Darum ist "Bares für Rares" für heute aus dem TV gestrichen

Fans der beliebten ZDF-Sendung "Bares für Rares" müssen sich heute, am Freitag, den 22. August 2025, umstellen: Die Trödelshow fällt kurzfristig aus. Stattdessen gibt es von 15.05 Uhr bis 17 Uhr Live-Übertragungen aus der Welt des Sports. Zu sehen sind die Kanu-Weltmeisterschaften in Mailand sowie die zweite Etappe der Deutschland Tour von Herford nach Arnsberg. Für alle, die auf Horst Lichter (63) und die Händlerrunden nicht verzichten möchten, bietet ZDF Neo am Abend um 19.20 Uhr eine Wiederholung an. Neue Folgen der Show gibt es wieder ab Montag, den 25. August.

Die Entscheidung, die Nachmittagsausgabe von "Bares für Rares" aus dem Programm zu nehmen, unterstreicht die Bedeutung von sportlichen Großereignissen für den Sender. Mit den Live-Übertragungen der Kanu-WM und der beliebten Radtour setzt das ZDF auf Hochleistungssport und möchte Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken. Doch das Trödel-Format bleibt weiterhin ein fester und beständiger Bestandteil des ZDF-Programms und erfreut sich ungebrochener Beliebtheit.

Die Faszination für "Bares für Rares" kommt nicht von ungefähr: Moderator Horst Lichter führt durch die Sendung mit Charme und viel Humor, während Experten den Wert der mitgebrachten Antiquitäten fachkundig bewerten. Die Mischung aus Wissensvermittlung, Spannung und emotionalen Geschichten hinter den Objekten macht das Format so erfolgreich. Dass es jedoch auch einmal turbulent zugehen kann, zeigte ein jüngster Vorfall in der Show, als ein Verkäufer mit überzogenen Preisvorstellungen auf wenig Gegenliebe stieß. Solche Geschichten machen den besonderen Reiz der Sendung aus, die auch ein wachsendes Interesse an Trödel und nachhaltigem Konsum in der Gesellschaft widerspiegelt.

Anzeige Anzeige

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter, Moderator von "Bares für Rares"

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

Anzeige Anzeige

ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel