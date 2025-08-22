Creator stirbt bei Livestream: Drake zahlt Beerdigungskosten

Drake (38) hat angekündigt, die Beerdigungskosten des französischen Streamers Jean Pormanove zu übernehmen, der kürzlich während eines Livestreams verstorben ist. Der 46-jährige Social-Media-Star, der auf der Plattform Kick große Popularität erlangte, wurde tot in seinem Bett nahe Nizza aufgefunden. Unterstützt wird Drake bei dieser großzügigen Geste von US-Streamer Adin Ross, der auf X schrieb: "Drake und ich werden uns um die Kosten kümmern. Es ist das Mindeste, was wir tun können." Der tragische Fall hat international für Entsetzen gesorgt und zahlreiche Diskussionen ausgelöst.

Die französischen Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände von Jeans Tod zu klären. Berichten der Daily Mail zufolge war der beliebte Influencer in den zehn Tagen vor seinem Tod im Rahmen sogenannter "Humiliation Streams" extremen Misshandlungen ausgesetzt. Diese Form von Streams, die auf Erniedrigung und Gewalt basieren, gilt als düsteres Phänomen, das Aufmerksamkeit und Spenden generieren soll. Freunde und Weggefährten von Jean, darunter sein langjähriger Streaming-Partner Naruto, schilderten die Tortur, die er erdulden musste, und appellierten eindringlich an die Öffentlichkeit, verstörende Aufzeichnungen des Livestreams nicht weiterzuverbreiten.

Schon vor seinem Tod sorgten die skandalösen und verstörenden Inhalte von Jeans Streams immer wieder für Diskussionen unter seinen Followern und in den Medien. Seine Übertragungen enthielten regelmäßig Szenen, in denen er körperlich wie verbal attackiert wurde – meist im Namen der Unterhaltung und als extreme Form aufreibender Challenges. Die Plattform, auf der er seine Karriere aufgebaut hatte, steht nun massiv in der Kritik, ihre Creators unzureichend zu schützen. Jean Pormanove hinterlässt eine Community, die nach Antworten sucht, und hat eine Debatte entfacht, wie weit das Streben nach Aufmerksamkeit in sozialen Medien gehen darf.

Getty Images Drake im November 2024

Instagram / jeanpormanove Jean Pormanove, französischer Streamer

