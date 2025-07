Ingo Lenßen: Beinahe Eishockey-Star statt TV-Anwalt

Ingo Lenßen (64), bekannt aus TV-Sendungen wie "Lenßen hilft", hat in einem Interview mit Bild überraschende Einblicke in seine Vergangenheit gegeben. Der Anwalt und TV-Star, der heute mit seiner Familie am Bodensee lebt, träumte ursprünglich von einer Karriere als Eishockeyprofi. Doch dieser Traum wurde jäh beendet, als er mit 17 Jahren einen schweren Unfall erlitt: Ein zertrümmertes Knie legte ihn für sechs Wochen lahm und machte eine Rückkehr auf das Eis unmöglich. Eine zweite Verletzung, ein Trümmerbruch am Nasenbein nach einem Schlägerunfall, markierte endgültig das Ende seiner Sportlerträume.

Ingo teilte bewegende Erinnerungen an die Zeit mit seinem Bruder Frank, der beim ersten wie auch beim zweiten Unfall Zeuge war. "Ich lag blutüberströmt auf dem Eis, war bewusstlos. Mein Bruder hielt meine Hand, als ich mit der Trage weggebracht wurde. Danach wollte er von Eishockey nichts mehr wissen." Die Erlebnisse prägten die Geschwister nachhaltig. Ingo betonte, wie wichtig dieser Zusammenhalt zwischen den Brüdern war und ist: "Mein Bruder und ich reden über alles. Es gibt nicht den Funken eines Geheimnisses", erzählte er.

Familie steht für den TV-Anwalt, der bereits seit 1990 auch eine Kanzlei betreibt, noch immer an erster Stelle. Seine enge Bindung zu seinen Eltern und Geschwistern prägte ihn stark. Als Sohn eines engagierten Elternpaares, das alles für die Träume seiner Kinder tat, entwickelte Lenßen früh seinen starken Familiensinn. Auch seine eigene Rolle als Vater ist ihm überaus wichtig. Mit Blick auf seinen mittlerweile 25-jährigen Sohn, der als Golfprofi Karriere macht, sagte er: "Wenn ich eines in meinem Leben erreichen möchte, dann ist das, ein guter Vater zu sein." Besonders rührend: Seine Eltern erlebten seinen Karrieresprung ins Fernsehen noch mit – und wurden, trotz anfänglicher Skepsis seines Vaters, seine größten Unterstützer.

Getty Images Ingo Lenßen im Juli 2017

Christian Augustin / Getty Images TV-Anwalt Ingo Lenßen bei einer Pressekonferenz in Hamburg 2013

Hannes Magerstaedt / Getty Images TV-Gesicht Ingo Lenßen 2011 in München