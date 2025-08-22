18.000 Euro: Jimi Blue Ochsenknecht kommt mit Geldbuße davon

Jimi Blue Ochsenknecht (33) kann aufatmen: Der Reality-TV-Star ist vor einem Gericht in Innsbruck mit einer Geldbuße davongekommen. Grund für das Verfahren war eine unbezahlte Hotelrechnung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 13.827,35 Euro. Wie Bild berichtet, schlug die Richterin bei der Verhandlung eine Strafe von 18.000 Euro vor, die Jimi Blue nach kurzer Rücksprache mit seinem Anwalt akzeptierte. Er bat um die Möglichkeit, den Betrag in Raten abzuzahlen – ein Wunsch, dem das Gericht entsprach. Die erste Rate von 3.000 Euro ist ab dem 20. September fällig.

Das Verfahren wird erst endgültig eingestellt, wenn die komplette Summe beglichen ist. Sollte auch nur eine der vereinbarten Zahlungen ausbleiben, würde der Fall automatisch wieder aufgenommen. Jimi zeigte sich geläutert vor Gericht und versprach: "Es alles direkt zurückzuzahlen, kann ich nicht versprechen. Aber ich gebe mein Bestes, das schnellstmöglich zu bezahlen."

Der einstige Kinderstar wurde am 25. Juni am Hamburger Flughafen festgenommen und später nach Österreich ausgeliefert. Bei seiner Reise von Deutschland nach Österreich war Jimi insgesamt in sieben Haftanstalten untergebracht. Sein Promistatus verfolgte ihn auch in den Knast. "Ich habe sehr viele Autogramme gegeben", verriet der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) vor wenigen Tagen auf Instagram.

IMAGO / Future Image Jimi Blue Ochsenknecht, Mai 2024

Imago Jimi Blue Ochsenknecht und sein Anwalt im August 2025

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Juli 2025