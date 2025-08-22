Bandscheiben-OP: Malika Dzumaev kämpft sich zurück in Alltag

Hinter Malika Dzumaev (34) liegt keine einfache Zeit. Die Let's Dance-Bekanntheit musste sich im Juni aufgrund eines Bandscheibenvorfalls einem Eingriff an der Halswirbelsäule unterziehen. Rund zwei Monate später gibt sie ihren Instagram-Followern nun ein Update zu ihrem Gesundheitszustand. Die Profitänzerin "lerne wieder langsam im Leben anzukommen", auf körperlicher wie auch auf mentaler Ebene. Sie beschreibt die vergangenen Monate als "herausfordernde und intensive Zeit" – dennoch habe diese Phase ihr viele Erkenntnisse über sich selbst und ihr Umfeld gebracht.

Mit ihrem Update teilt die 34-Jährige außerdem ein Selfie, das die Folge ihrer Operation zeigt – eine längliche Narbe an ihrem Hals. Mit dieser scheint sie aber kein großes Problem zu haben: Malika bezeichnet die Narbe als ihr "kleines Tattoo ab jetzt für immer". Zudem ist sie überzeugt davon, dass "alles aus einem Grund" passiere. Noch sei ihr dieser Grund nicht klar geworden, "aber vielleicht zeigt es sich irgendwann", erklärt die Tänzerin.

Malika sprach bereits in den vergangenen Wochen offen über ihre Operation und die damit verbundenen Ängste. Sie musste nach dem Eingriff noch fünf Tage im Krankenhaus bleiben, bevor sie nach Hause zurückkehrte, um sich in ihren eigenen vier Wänden zu erholen. Schon damals beschrieb sie diese Phase als körperlich wie mental erschöpfend – zeigte sich aber weiterhin kämpferisch. "Ich habe viel durchgestanden, unzählige Tränen vergossen, oft nicht mehr weitergewusst. [...] Aber ich habe nicht aufgegeben", schrieb der "Let's Dance"-Profi in einem Beitrag.

Instagram / malikadzumaev Malika Dzumaev, Tänzerin

Instagram / malikadzumaev Malika Dzumaev, Tänzerin

