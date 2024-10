Wegen Zuschauern: Kult-Anwalt Ingo Lenßen kehrt zurück

Fans von Scripted Reality dürfen sich nach langer Durststrecke jetzt freuen: Sat.1 holt die beliebte Serie "Auf Streife" und den Kult-TV-Anwalt Ingo Lenßen (63) zurück ins Programm. Schon ab dem 11. November geht es los: Zuerst gibt es um 15 Uhr eine neue Folge von "Auf Streife – Die neuen Einsätze". Um 16 Uhr können sich die Zuschauer dann auf "Lenßen hilft" in Doppelfolge freuen. Vor zwei Jahren sahen die Pläne von Sat.1 noch anders aus – damals sollten die umstrittenen Scripted-Reality-Formate, die mit Laiendarsteller dramatische und oftmals tragische Alltagsgeschichten nach Drehbuch inszenieren, aus dem Programm gestrichen werden. Doch aufgrund der schlechten Quoten rudert der Sender jetzt zurück und kündigt gegenüber dem Medienmagazin DWDL das Comeback des Formats an. Man wolle den Zuschauern das bieten, was sie sehen wollen.

Im Jahre 2022 hatte der damalige Sat.1-Chef Daniel Rosemann (44) angekündigt, sich von Formaten wie "Auf Streife", "K11 – Die neuen Fälle" und "Klinik am Südring" zu trennen und stattdessen neue Wege zu gehen. Mit Shows wie "Volles Haus! Sat.1 Live" im Frühjahr 2023 sollte der Nachmittag neu gestaltet werden – doch das dreistündige Live-Experiment floppte und wurde nach wenigen Monaten und zahlreichen Rettungsversuchen eingestellt. Auch die Kochsendungen "Drei Teller für Lafer" mit Johann Lafer (67) und "Das Schnäppchen-Menü" mit Alexander Kumptner (41) im Mai 2024 konnten die Zuschauer nicht überzeugen und verschwanden schnell wieder aus dem Programm. Im Gegensatz dazu erzielten Wiederholungen von "Auf Streife" weiterhin erstaunliche Zuschauerzahlen mit Marktanteilen von bis zu 15,7 Prozent in der jungen Zielgruppe.

"Wir geben unseren Zuschauerinnen und Zuschauern am Nachmittag wieder die etablierten Programme und Gesichter, die sie mögen und gern sehen wollen", sagte der jetzige Sat.1-Chef Marc Rasmus gegenüber DWDL. Der bekannte und beliebte TV Anwalt Ingo Lenßen freut sich auf sein Comeback. Bereits mit der Serie "Lenßen & Partner" wurde er zum Publikumsliebling. Seine markante Erscheinung und sein Einsatz für Recht und Gerechtigkeit machten ihn zu einer vertrauten Figur im deutschen Fernsehen. Mit "Lenßen hilft" möchte er erneut direkt an die Sorgen und Nöte der Menschen anknüpfen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. In den neuen Folgen geschieht dies mit einem Rechtsberatungs-Bus, der auf dem Parkplatz eines großen Einkaufszentrums steht. Damit will der Kult-Anwalt auch solche Menschen begleiten, die trotz ihrer ausweglosen Lage niemals in die Kanzlei kommen würden, da sie entweder ihre rechtlichen Möglichkeiten nicht kennen oder kein Geld für Rechtsberatung haben. Gemeinsam mit seiner Anwaltskollegin Lisa Cramer und Rechtsanwalt Lennart Hartmann steht Ingo seinen Mandanten zur Seite.

Christian Augustin / Getty Images Ingo Lenßen bei einer SAT.1-Programm-Präsentation in Hamburg 2015

Christian Augustin / Getty Images TV-Anwalt Ingo Lenßen bei einer Pressekonferenz in Hamburg 2013

