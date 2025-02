Wirklich 41? Fans kaufen Andrew Garfield sein Alter nicht ab

Andrew Garfield (41) sorgt aktuell für Aufsehen im Netz – allerdings nicht aufgrund eines neuen Kinofilms, sondern wegen seines Alters. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Peter Parker in Spider-Man bekannt wurde, überraschte seine Fans kürzlich, als er in einem TikTok-Video über sein Alter sprach. "Ich bin [über] 40 Jahre alt und kenne mich inzwischen gut", erklärte Andrew ruhig. Doch viele seiner Anhänger sind bei dieser Aussage völlig aus dem Häuschen und zeigen sich ungläubig. Kommentare wie "Er sieht noch aus wie 25!" oder "Das ist unmöglich, er kann nicht 41 sein!" überschwemmen die sozialen Medien.

Andrew, der am 20. August 1983 in Los Angeles, Kalifornien, geboren wurde, begann schon früh mit der Schauspielerei und machte sich nach seiner Ausbildung an der renommierten "Central School of Speech and Drama" in London in Theater, TV und Film einen Namen. Besonders bekannt wurde er durch seine Darstellung des Eduardo Saverin im gefeierten Drama "The Social Network". Danach folgten beeindruckende Leistungen in Filmen wie "Hacksaw Ridge" und "Tick, Tick... Boom!", die ihm jeweils Oscar-Nominierungen einbrachten. In der TikTok-Aufnahme sprach er offen über seine Karriere und wie es ihm geht, wenn man ihm sagt, er sei nicht der beste Spider-Man: "Wenn du mich liebst, dann liebst du mich. Und wenn nicht, dann ist es dein Verlust", verrät er dabei humorvoll.

Dass Andrew tatsächlich bereits 41 Jahre alt ist, sorgt bei seinen Fans nicht nur wegen seines jugendlichen Aussehens für Verblüffung. Viele bewundern, wie er über die Jahre seinen eigenen Stil beibehalten hat und flexibel zwischen Blockbustern und emotionalen Charakterrollen wechselt. Privat scheint der Schauspieler, der britische und amerikanische Wurzeln hat, jedoch stets bodenständig geblieben zu sein. Trotz des großen Trubels um seine Person betonte er in Interviews wiederholt die Wichtigkeit von Authentizität. Viele seiner Anhänger bestätigen ihm dies: Für sie bleibt Andrew einfach "zeitlos".

Getty Images Andrew Garfield, Schauspieler

Getty Images Andrew Garfield bei den Fashion Awards im Dezember 2023

