Königin Camilla begrüßt Hollywoodstars im Buckingham Palace

Königin Camilla (77) hat am Dienstagabend, dem 18. Februar, eine glanzvolle Veranstaltung im Buckingham Palace ausgerichtet, die zahlreiche prominente Gäste aus der Welt von Film, Fernsehen und Theater anzog. Anlass war ein Empfang zu Ehren des National Theatre, dessen Schirmherrschaft die Königin seit 2022 übernommen hat. Laut Us Weekly waren neben Stars wie Cate Blanchett (55) und Andrew Garfield (41) auch Moderator James Corden (46) unter den Gästen. Zu den weiteren Highlights des Abends zählten die Auftritte von Ncuti Gatwa (32) und Sharon D. Clarke, die mit einer Szene aus Oscar Wildes "The Importance of Being Earnest" begeisterten und dabei sogar Camilla selbst zum Schmunzeln brachten.

Sharon, die als Lady Bracknell brillierte, erlaubte sich auch einen privaten humorvollen Moment mit der Königin. Als Camilla anmerkte, ein großes Schmuckstück wäre perfekt für ein Staatsbankett, entgegnete die Schauspielerin schlagfertig, dass sie keines der königlichen Juwelen stehlen könne. Laut einer Pressemitteilung des Palastes, die Us Weekly vorliegt, beeindruckte zudem der Schauspieler Simon Russell Beale das Publikum zusätzlich mit Shakespeares berühmten Monologzeilen aus "Hamlet".

Die Schirmherrschaft über das National Theatre war einst Teil der royalen Aufgaben von Meghan Markle (43). Doch nachdem die Herzogin von Sussex 2020 gemeinsam mit ihrem Ehemann Harry (40) von ihren royalen Pflichten zurücktrat, übergab sie die Verantwortung an Camilla. Meghan selbst hatte das Theater 2019 besucht und dabei ein Kinderstück rund um die "War Horse"-Inszenierung angesehen. Während ihre Zeit als Royal Patron beendet ist, gaben Meghan und Harry später bekannt, dass sie den unterstützten Organisationen trotz ihres Rückzugs weiterhin zur Seite stehen würden. Camilla hingegen scheint sich in ihrer Rolle als Schirmherrin stets wohlzufühlen und nutzt solche Abende, um Kultur und Kunst zu fördern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla, Lesley Manville und Cate Blanchett im Februar im Buckingham Palace

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und James Corden im Februar 2025 im Buckingham Palace

Anzeige Anzeige

Anzeige