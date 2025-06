Fans lästern über Kylie Jenners Sánchez-Bezos-Hochzeit-Kleid

Kylie Jenner (27) war eine der unzähligen Berühmtheiten, die bei der glamourösen, mehrtägigen Hochzeit von Lauren Sánchez (55) und Jeff Bezos (61) in Venedig anwesend waren. Der The Kardashians-Star besuchte die zeremonielle Trauung des Paares in einem silbergrauen, eng geschnittenen Kleid mit integriertem Korsett der Designerin Dilara Findikoglu – und das sorgt nun für harte Kritik einiger aufmerksamer Beobachter. Die Farbe des Kleides sei zu hell, ähnele Weiß zu sehr und ein weißes Kleid käme zu diesem besonderen Anlass nur für die Braut infrage, kritisieren sie laut 20 Minuten. So schimpfen sie die Unternehmerin als "geschmacklos" und "egoistisch". Ein Sprecher der Modemarke bestätigte jedoch gegenüber Page Six, dass Kylie einen "eisblauen und nicht elfenbeinfarbenen" Stoff trug.

Neben Kylie sorgte aber auch Vittoria Cerettis (27) Kleiderwahl für Aufsehen. Das Model trug zur abschließenden Hochzeitsfeier-Party am Samstag ein Kleid, das so schon einmal getragen wurde – und zwar von keiner Geringeren als der einstigen Ex-Freundin ihres Partners Leonardo DiCaprio (50). Vittoria entschied sich für das Vintage-Modell von Dolce & Gabbana, das Gisele Bündchen (44) im Jahr 2003 bei der Met Gala präsentiert hatte. Gisele und Leonardo waren von 2000 bis 2005 liiert. Mittlerweile führt Vittoria seit rund zwei Jahren eine Beziehung mit dem Filmstar. Das Kleid ist jetzt jedoch durch eine anfängliche Laufmasche an zwei Stellen mit großen Löchern versehen, wie die Beauty in ihrer Instagram-Story berichtet.

Bei der sogenannten "Hochzeit des Jahrhunderts" waren neben Kylie und Vittoria auch unzählige andere Hollywoodstars, Models, Musiker und Unternehmer anwesend. So unter anderem auch Sydney Sweeney (27), Tom Brady (47) – die sich bei den Feierlichkeiten übrigens bestens verstanden haben sollen – Oprah Winfrey (71), Bill Gates (69) sowie Kim Kardashian (44) und Kris Jenner (69). Letztere war außerdem dafür verantwortlich, dass Kylie und ihre Schwester Kendall überhaupt zu Gast waren. Wie ein Insider gegenüber Page Six berichtete, waren eigentlich nur sie und Kim eingeladen. "Aber Mama Kris fragte Lauren, ob sie die anderen drei mitbringen dürfe, als sie zum Junggesellinnenabschied in Paris waren", behauptete die Quelle. Unter anderem angeblich, weil sie hoffte, dass ihre Töchter bei der Hochzeit möglicherweise auf ihre "potenziellen Partner" treffen könnten.

Matteo Chinellato/IPA/SIPA Kylie Jenner vor der Trauung von Lauran Sánchez und Jeff Bezos

Getty Images Vittoria Ceretti im Juni 2025

Getty Images Gisele Bündchen bei der Met Gala 2003