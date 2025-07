Sängerin Stefanie Hertel trauert um ihre Schwägerin Ines

Stefanie Hertel (45) muss einen weiteren schweren Verlust verkraften. Nachdem die Sängerin bereits 2017 unerwartet ihre Mutter Elisabeth und im vergangenen Jahr ihren Vater Eberhard (✝85) verloren hatte, ist nun auch ihre Schwägerin Ines verstorben. Sie starb im Alter von nur 51 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Die Frau ihres Bruders Andreas und Stefanie standen sich sehr nah, regelmäßige Besuche während der Krankheit in Oelsnitz im sächsischen Vogtland zeugten von ihrer engen Verbindung. In einem Statement sagte Stefanie zu Bild: "Ines war ein herzensguter Mensch, immer für andere da und hat sich selbst in den Hintergrund gestellt."

Besonders in ihrer Arbeit im Kinderheim Tannenmühle war Ines ein liebevoller Halt für Kinder ohne Eltern. Die Arbeiterwohlfahrt Südsachsen, Träger der Einrichtung, ehrte sie in einem Nachruf als einen "ganz besonderen Menschen, den wir sehr vermissen und stets in guter Erinnerung bewahren werden". Ines wurde bereits im engsten Kreis beigesetzt. Statt Blumen wünscht sich die Hinterbliebenenfamilie rund um den Volksmusik-Star, der 2014 den Musiker Leopold "Lanny" Lanner heiratete, Spenden für das Kinderheim, um das Andenken an Ines und ihre Hingabe für die Kinder zu ehren und fortzuführen.

Der Verlust von Ines reiht sich in eine Serie schwerer Schicksalsschläge für Stefanie Hertel ein. Die Sängerin war auch bis zuletzt an der Seite ihres Vaters. "Die letzten Worte, die ich von ihm gehört habe, waren: 'Ich liebe dich!'", erinnerte sich Stefanie gegenüber Bild. "Das werde ich immer in meinem Herzen tragen." Trotz der Trauer zeigt sich die Sängerin und Mutter stark und nachdenklich: "Ich trage die schönen Erinnerungen in meinem Herzen. Es zeigt mir einmal mehr, wie dankbar man für die Gesundheit sein muss – und wie wichtig es ist, jeden Moment zu genießen." Ihr privates Umfeld scheint ihr da mittlerweile Halt zu geben. 1994 wurden Stefanie Hertel und Stefan Mross ein Paar, von 2006 bis 2012 waren sie verheiratet. Sie sind stolze Eltern ihrer gemeinsamen Tochter Johanna (23). Gemeinsam mit ihrer Mutter und deren zweiten Ehemann tritt sie in der Band "More Than Words" auf.

ActionPress Stefanie Hertel im November 2023

Getty Images Stefanie Hertel mit ihrem Vater Eberhard Hertel im Mai 2015

Instagram / stefanie.hertel Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner vor der "Family Christmas Tour", Oktober 2024