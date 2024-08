Bei Stefanie Hertel und ihrem Lanny hat es direkt gefunkt

Stefanie Hertel (45) und Lanny Lanner (49) waren wohl füreinander bestimmt! Seit über zehn Jahren ist die Schlagermusikerin mit ihrem Partner zusammen. Im Gespräch mit Bunte erinnert sie sich an die Anfänge ihrer Beziehung zurück. Die beiden haben sich nach ihrer Scheidung von dem Sänger Stefan Mross (48) bei einer Veranstaltung kennengelernt und sofort gewusst, dass sie zusammengehören. "Vielleicht habe ich den Wunsch ins Universum geschickt, dass da der Prinz kommt. Lanny und ich haben uns bei einer Veranstaltung gesehen und gleich beim ersten Blick verliebt. Das ist eben genau dieses Gefühl, du bist dir sicher, das passt, ohne dass du weißt, wie der andere tickt", schwärmt die Musikerin.

Dies sei eine ganz besondere Form der Liebe, die das Herz hüpfen lasse, so die 45-Jährige: "Natürlich hat jeder seine Fehler, das ist doch normal, trotzdem ist es hundertprozentig perfekt mit ihm. Ich habe einen Lebenspartner gefunden, den ich nicht gesucht habe." An ihrer Beziehung habe sich in den vergangenen zehn Jahren auch nichts geändert – noch immer sei sie so hin und weg von dem gebürtigen Österreicher wie an Tag eins: "Ich hoffe, dass das viele Menschen erleben können, weil es so unfassbar ist. Das Herz hüpft und – ich bin noch immer verliebt in Lanny."

Vor ihrer Ehe mit Lanny war Stefanie sechs Jahre lang mit dem Sänger Stefan Mross verheiratet, mit dem sie eine Tochter hat. Auch ihr Vater Eberhard Hertel (85) hat in ihrem Leben eine ganz große Rolle gespielt. Vor wenigen Wochen ist der Volksmusiker verstorben. Der Schmerz sitzt sehr tief bei Stefanie, wie sie im Interview betont: "Ich vermisse ihn ganz arg. Wir haben doch täglich miteinander telefoniert, uns regelmäßig gesehen." Um damit umzugehen, laufen die Songs ihres Papas momentan bei ihr rauf und runter – aber auch da kommen ihr manchmal die Tränen.

ActionPress Stefanie Hertel im November 2023

Getty Images Stefaie Hertel und Eberhard Hertel, Musiker

