Stefanie Hertel widmet verstorbenem Vater emotionalen Song

Stefanie Hertel (45) sorgte für einen emotionalen Auftritt in der TV-Show "Immer wieder Sonntags". Die Schlagersängerin sang zum ersten Mal ihren neuen Song "Guter Mond", der Teil ihres kommenden Jubiläumsalbums sein wird. Der Auftritt hatte eine besondere Bedeutung für Stefanie: Das Lied widmete sie ihrem vor wenigen Wochen verstorbenen Vater Eberhard Hertel (85). Seit ihrer Kindheit stand sie gemeinsam mit dem Musiker auf der Bühne.

In ihrer Performance wurde die Trauer über den Verlust ihres geliebten Vaters deutlich. Stefanie kämpfte mehrfach mit den Tränen und sagte: "Dieses Lied ist für meinen Papa. Er hat mich inspiriert und immer unterstützt." Ihr verstorbener Vater Eberhard war nicht nur ihr Mentor, sondern auch ein enger Freund und Begleiter ihrer musikalischen Karriere. Deswegen schrieb sie ihm ein Lied, dessen Titel eine besondere Bedeutung für die 45-Jährige hat: "Der Mond ist so etwas Beständiges, der ist einfach immer da, auch wenn man ihn nicht sieht. Und das hat etwas Magisches."

Stefanie ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Schlagerszene und wurde bereits in jungen Jahren durch ihre Auftritte mit Eberhard bekannt. Ihr Vater, der selbst Musiker war, förderte ihr Talent und begleitete sie auf zahlreichen Bühnen. Doch im Juni kam dann der schwere Schicksalsschlag: Eberhard starb im Alter von 85 Jahren. Laut Bild-Informationen soll der Volksmusiker still eingeschlafen sein.

Getty Images Stefanie Hertel in der Show "Frühling bei uns", 2021

Getty Images Stefaie Hertel und Eberhard Hertel, Musiker

