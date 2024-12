Stefanie Hertels erstes Weihnachten ohne Vater wird schwer

Stefanie Hertel (45) steht in diesem Jahr vor einer besonderen Herausforderung: Das erste Weihnachtsfest ohne ihren geliebten Vater Eberhard Hertel (86), der im Juni verstarb. Im Gespräch mit Bunte gibt Stefanie offen zu, dass die Gedanken an ihren Vater sie sehr beschäftigen: "Natürlich werden wir den Papa ganz, ganz doll vermissen. Ich habe schon ein bisschen … Ich will nicht sagen Angst, das ist das falsche Wort, aber ich weiß genau, dass wir ihn extrem vermissen werden."

Die Feiertage wird die 45-Jährige mit ihren Liebsten – Tochter Johanna Mross und Partner Lanny Lanner – verbringen. "Wir werden bis kurz vor Weihnachten auf Tour sein, kommen erst an Heiligabend nach Hause. Wir werden alles auf jeden Fall ganz entspannt machen und besinnliche Stunden miteinander verbringen", erklärt Stefanie gegenüber Gala. Am Weihnachtsabend holt die Familie dann erst ihren Weihnachtsbaum ab und dann wird bei einem Glühwein Käsefondue geschlemmt. Zum Schluss geht es für alle zusammen in die Kirche.

Für Stefanie Hertel sind die Feiertage dieses Jahr mehr als nur eine Gelegenheit zum Feiern – sie sind auch eine Zeit des Erinnerns und des Innehaltens. Die enge Beziehung zu ihrem Vater Eberhard wurde nicht nur durch private, sondern auch durch zahlreiche musikalische Projekte geprägt, die sie gemeinsam verwirklicht haben – bereits im Alter von sechs Jahren standen die zwei zum ersten Mal zusammen auf der Bühne. Nach seinem Tod fand Stefanie Trost in ihrer gemeinsamen Leidenschaft, verriet sie im Sommer gegenüber Bunte: "Ich höre jetzt ganz viel Musik vom Papa."

Getty Images Stefanie Hertel und Eberhard Hertel posieren

Instagram / stefanie.hertel Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner vor der "Family Christmas Tour", Oktober 2024

