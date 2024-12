Johanna Mross verrät erste Details über ihren neuen Freund

Johanna Mross schwebt auf Wolke sieben. Jetzt hat die 23-jährige Tochter der Schlagerstars Stefanie Hertel (45) und Stefan Mross (49) erstmals über ihren neuen Freund gesprochen. Während sie aktuell mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater Lanny Lanner auf Weihnachtstour ist, verriet sie laut Schlagerplanet: Bei einer Party im Freundeskreis habe sie den jungen Mann aus Bayern kennengelernt und sich direkt in ihn verguckt. Er sei als Handwerker in der Autobranche tätig und teile ihre Vorliebe für süße Leckereien. "Er nascht am liebsten Plätzchen direkt vom Blech", verriet die frisch ausgelernte Konditorin schmunzelnd.

Auch beruflich läuft es für Johanna derzeit rund. Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung im Frühjahr ist sie Teil der "Family Christmas Tour", die sie gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater auf die Beine gestellt hat. Besonders bewegend: Es ist das erste Jahr ohne Stefanies Vater, den Volksmusikstar Eberhard Hertel (✝85), der im Sommer verstorben ist. Sein musikalisches Erbe wird dabei liebevoll weitergetragen. "Es ist ein Traum, den wir uns als Familie erfüllen konnten", erklärte Stefanie mit Blick auf das gemeinsame Projekt.

Während Johannas Vorweihnachtszeit von Musik, Liebe und Glück geprägt ist, scheint es bei ihrem Vater, dem berühmten Trompeter und Moderator, aktuell etwas weniger idyllisch zuzugehen. Zuletzt machte Stefan Schlagzeilen aufgrund juristischer Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Scheidung von Anna-Carina Woitschack (32). Obwohl die Trennung von der Sängerin bereits zwei Jahre zurückliegt, brachte der letzte Gerichtstermin noch keine endgültige Klärung. So könnte der Kontrast zwischen den familiären Ereignissen bei Johanna und ihrem Vater derzeit kaum größer sein, doch bleibt die Hoffnung auf einen friedlichen Ausgang der Angelegenheit bestehen.

Instagram / stefanie.hertel Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner vor der "Family Christmas Tour", Oktober 2024

ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", September 2024

