Darum singt Stefan Mross nicht mit seiner Tochter Johanna

Stefan Mross (49) macht deutlich, dass er kein musikalisches Duett mit seiner Tochter Johanna Mross plant. Die 23-Jährige, die als Solokünstlerin unter dem Namen Joeÿ durchstarten will, tritt bereits seit längerer Zeit gemeinsam mit ihrer Mutter Stefanie Hertel (45) und deren Ehemann Lanny Lanner in der Band "More Than Words" auf. In einem Interview mit SuperIllu erklärt der Volksmusiker, warum er nicht mit Johanna zusammenarbeiten will: "Ich kann kein Englisch. Ich würde es allerdings auch nicht machen, wenn ich Englisch könnte. Johanna will es allein schaffen – und das finde ich gut."

Trotz der klaren Absage steht Stefan voll und ganz hinter Johannas musikalischen Plänen. Der 49-Jährige erzählt im Interview, dass er seine Tochter mit offenen Armen empfangen habe, als sie ihm von ihrem Wunsch, in die Musikwelt einzusteigen, berichtete. "Vollgas!" habe er zu ihr gesagt und sie dabei ermutigt, ihren eigenen Weg zu gehen.

Die 23-Jährige scheint ihrer Leidenschaft für die Musik mit derselben Überzeugung zu folgen, wie ihre Eltern es vor ihr taten. Während Stefan als Entertainer und Moderator besonders im deutschen Schlager zu Hause ist, hat Johannas Mutter Stefanie als erfolgreiche Sängerin ebenfalls tiefe Spuren in der Szene hinterlassen. Mit der Familienband "More Than Words" beweist sie immer noch, wie sehr die Musik ein Teil ihres Lebens ist. Johanna wiederum zeigt, dass sie auch aus dem Schatten ihrer berühmten Eltern treten will, während sie dennoch deren Unterstützung schätzt.

Collage: ActionPress / Hofer, Günter, Instagram / johanna.mross Collage: Stefan und Johanna Mross

Instagram / stefan.mross Stefan Mross, Schlagersänger

Instagram / stefanie.hertel Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner vor der "Family Christmas Tour", Oktober 2024