Yeliz Koc soll Hotelrechnung für Jimi Blue beglichen haben

Es gibt neue Entwicklungen im Fall um Jimi Blue Ochsenknecht (33). Der Schauspieler wurde am Hamburger Flughafen wegen einer nicht bezahlten Rechnung festgenommen. Jetzt kommt heraus: Die Schuldensumme in Höhe von 13.827,35 Euro wurde beglichen! Laut Bild-Informationen von keiner Geringeren als Jimis Ex-Partnerin Yeliz Koc (31). Dem Newsportal liegen darüber wohl nicht nur die Überweisungsbelege vor, sondern auch die Bestätigung des Chefs des österreichischen Hotels "Sonne", Wilhelm Steindl, in dem der Vater einer Tochter die Zeche geprellt hat. Sowohl Yeliz als auch Jimi äußerten sich noch nicht zu der beglichenen Rechnung.

Wilhelm berichtet gegenüber dem Blatt außerdem: "Der Aufenthalt war ziemlich pompös, sie haben gefeiert, gegessen und nur das Beste getrunken. Insgesamt 13.827,35 Euro kamen dadurch zustande." Immer wieder soll Jimi den Hotelchef hingehalten haben. Weiter ärgert sich Wilhelm: "Jimi Blue Ochsenknecht hat unseren Familienbetrieb über mittlerweile fast vier Jahre probiert zu verarschen und hinters Licht zu führen. Doch die Staatsanwaltschaft lässt sich nicht verarschen, das Recht ist für alle Menschen gleich."

Nach seiner Festnahme am Mittwoch meldete sich Jimi bei seinen Fans via Instagram zu Wort. "Macht euch keine Sorgen, gibt ein großes Missverständnis. Das sind wir grad am Klären", kommentierte er die Situation. Dennoch kam der 33-Jährige nicht um eine Nacht hinter Gittern herum. Die offene Rechnung entstand bereits im Jahr 2021. Eigentlich wollte Jimi nur seinen 30. Geburtstag mit seinen Freunden genießen. Die Geburtstagsfeier endet nun allerdings vor Gericht.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL, Timm, Michael / ActionPress Collage: Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

Anzeige