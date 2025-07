Jimi Blue Ochsenknecht wird mit Zwischenstopps ausgeliefert

Jimi Blue Ochsenknecht (33), der Sohn des bekannten Schauspielers Uwe Ochsenknecht (69), wird derzeit per Gefangenentransport nach Österreich ausgeliefert. Nach Betrugsvorwürfen wurde der Schauspieler und Musiker vor zwei Wochen am Hamburger Flughafen festgenommen. Nachdem das Oberlandesgericht die Auslieferung für zulässig erklärt hatte, startete am Dienstag der Transport. Die Reise erfolgt jedoch nicht auf direktem Weg, sondern mit Zwischenstopps. Wie ein Sprecher der JVA Hannover gegenüber dpa bestätigte, verbrachte der Schauspieler die Nacht in der niedersächsischen Hauptstadt, bevor der Transport seine Route in Richtung Hessen fortsetzte. Der Auslieferungsprozess muss laut Behörde innerhalb von zehn Tagen abgeschlossen werden.

Der 33-Jährige wird beschuldigt, Ende 2021 mehrere Tage in einem Hotel in Tirol seinen Geburtstag gefeiert zu haben, ohne die fast 14.000 Euro hohe Rechnung zu bezahlen. Trotz wiederholter Mahnungen, eines Ratenzahlungsangebots und Verhandlungen verweigerte er die Zahlung. Mittlerweile hat seine Ex-Partnerin und Mutter seiner Tochter Snow (3), Yeliz Koc (31), die Rechnung zwar beglichen, in Österreich wird aber trotzdem wegen Betrugs gegen ihn ermittelt.

Angesichts der ernsten Lage äußerte sich Jimi kürzlich reumütig auf Instagram: "Ich hätte wissen müssen, wie ernst die Situation ist, und ich hätte es niemals so weit kommen lassen. Das war falsch." Neben seinem Schuldeingeständnis nutzte er die Social-Media-Plattform aber auch, um Kritik an den Behörden zu äußern: "Nachdem wir die Überweisungsbelege als Beweis direkt geschickt hatten, wurden mir mehrere Dinge vorgeworfen, wie Fluchtgefahr, ohne auch nur ein Wort mit mir zu wechseln." Er fühle sich ungerecht behandelt, da versucht werde, ihm weitere Verbrechen anzuhängen – was Jimi aber vehement abstreitet.

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, 2024

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

