Diese Kriterien muss Daniela Büchners Traummann erfüllen

Daniela Büchner (47) lebt mit einigen ihrer Kinder auf Mallorca und genießt dort ihr Leben als Single. Gegenüber Promiflash verriet die Reality-TV-Persönlichkeit nun, wie sie aktuell zu Beziehungen steht. "Ich suche jetzt nicht aktiv nach 'nem neuen Mann, wenn einer kommt, dann kommt er halt. Ich date auch hin und wieder mal, aber das kriegt halt keiner mit. Ich mache das ganz entspannt und für mich", erklärte die fünffache Mama. Auch wenn Daniela derzeit keine feste Partnerschaft anstrebt, hat sie doch klare Vorstellungen davon, welche Eigenschaften ein potenzieller Partner haben sollte.

Besonders wichtig sei der Goodbye Deutschland-Bekanntheit, dass ihr zukünftiger Partner nicht aus der gleichen Branche kommt. "Ich würd’s schon schön finden, mal jemanden kennenzulernen, der nichts mit TV oder Social Media zu tun hat", gestand Danni. Trotz dieser Kriterien betonte sie: "Aber so wie’s gerade ist, bin ich echt zufrieden. Ich hab mein Leben im Griff – und das fühlt sich gut an." Die 47-Jährige legt offensichtlich großen Wert auf Unabhängigkeit und ist derzeit in ihrem Alltag als Mutter und Influencerin ausgelastet.

In den vergangenen Jahren hat Daniela Büchner immer wieder private Einblicke in ihr Leben gewährt und dabei sowohl Höhen als auch Tiefen geteilt. Nachdem sie ihren Ehemann Jens Büchner (✝49) im Jahr 2018 verloren hatte, hat sie sich inzwischen ein neues Leben auf der Sonneninsel Mallorca aufgebaut. Neben ihrer Rolle als Mutter meistern sie und ihre Kinder den Alltag mit Humor und gegenseitigem Zusammenhalt. Schon bald können die Fans das Leben der chaotischen Großfamilie in der zweiten Staffel von "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen" wieder hautnah mitverfolgen.

Die zweite Staffel "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" ist immer donnerstags ab dem 10. Juli um 21:15 Uhr auf RTLZWEI und vorab immer schon bei RTL+ zu sehen!

RTL II Daniela Büchner in "Die Büchners - Familientrubel unter Palmen"

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Juli 2025

RTL II Jada, Diego, Jenna, Daniela Büchner, Volkan und Joelina, TV-Bekanntheiten