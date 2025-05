Jenna schickt Papa Jens Büchner Vatertagsgrüße in den Himmel

Am diesjährigen Vatertag erinnerte Jenna Soraya Büchner (8), die junge Tochter des verstorbenen Reality-TV-Stars Jens Büchner (✝49), auf rührende Weise an ihren Vater. In einer Instagram-Story, die ihre Mutter Daniela Büchner (47) teilte, steht die kleine Jenna am Fenster und richtet liebevolle Worte gen Himmel: "Alles Gute zum Vatertag. Wir vermissen dich und wir lieben dich." Zu dem Video fügte Danni einige Emojis hinzu, um die emotionale Botschaft ihrer Tochter zu unterstreichen.

Das Schicksal hat Danni besonders hart getroffen, denn nicht nur Jens, sondern auch ihr vorheriger Ehemann Yilmaz Karabaş, der Vater ihrer drei anderen Kinder, ist bereits verstorben. Dennoch hält die Familie fest zusammen, was die 47-Jährige immer wieder stolz im Netz zeigt. Die Beziehung von Jens und Danni begann 2015 und spielte sich öffentlichkeitswirksam in der VOX-Show Goodbye Deutschland ab. Gemeinsam wanderten sie mit ihren Kindern nach Mallorca aus, heirateten 2017 und bekamen 2016 die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani (8). Nur ein Jahr nach der Hochzeit musste die Familie Abschied von Jens nehmen, der an Lungenkrebs starb.

Schon vor rund zwei Wochen hatte Danni ihren Followern in ihrer Instagram-Story erneut sehr persönliche Einblicke in ihren Alltag als alleinerziehende Mutter gegeben. Offen und unter Tränen berichtete die Influencerin: "Ihr seht, mein Sonntagmorgen war anscheinend nicht so gut. Ich habe gerade schon echt viel geweint." Besonders die Beziehung zu ihren älteren Kindern mache ihr manchmal zu schaffen. "Ich bin irgendwie sehr emotional. Wahrscheinlich hat das auch mit diesem Regel-Kram zu tun. Ich bin einfach so traurig, wenn man sich streitet", gestand die TV-Bekanntheit. Es sei nicht leicht, allen Kindern gleichermaßen gerecht zu werden und dabei eine gute Mutter zu sein.

Anzeige Anzeige

Action press / Hauter, Katrin Daniela und Jens Büchner im Oktober 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und ihre Kinder im Mai 2025