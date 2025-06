Das erwartet Fans in den neuen "Diese Büchners"-Folgen

Ab dem 10. Juli 2025 dürfen Fans von Daniela Büchner (47), bekannt aus der Reality-Sendung Goodbye Deutschland, auf neue Folgen ihrer Doku-Soap "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen" gespannt sein, die bei RTLZWEI und vorab auf RTL+ ausgestrahlt werden. Die Zuschauer erwartet diesmal ein chaotisches Jahr der Großfamilie. Tochter Joelina zieht nach Hamburg, um ihren Traumjob als Flugbegleiterin zu verfolgen, während Danni mit den jüngeren Kindern nach Mallorca in ein neues Heim umzieht. Doch der Start ins neue Zuhause wird von Hindernissen überschattet, darunter ein Schimmelbefall im alten Haus und fehlendes Wasser im neuen. Parallel dazu steht Danni vor einer ganz besonderen Herausforderung: einem Fotoshooting für den Playboy.

Neben dem Umzugschaos und den Herausforderungen des Alltags wagt sich die Familie auch auf eine persönliche Zeitreise. Sie verbringen ihren Urlaub in der Türkei, wo Danni viele Erinnerungen an ihr Leben mit ihrem verstorbenen Mann Jens Büchner (✝49) verbindet. Besonders für ihre älteren Kinder Joelina, Volkan und Jada (20) könnten diese Momente bedeutungsvoll sein, denn sie haben dort einen Teil ihrer Kindheit verbracht. Aber auch die Zwillinge Diego und Jenna kommen nicht zu kurz und genießen die Familienzeit. Die Sendung gewährt zudem intime Einblicke in den Alltag der großen Patchwork-Familie, in dem auch Oma Rosi bei einem Besuch auf der Reeperbahn ihren Geburtstag feiert und Tochter Jada Pläne für Dannis Liebesleben schmiedet.

Daniela Büchner ist kein Neuling vor der Kamera. Sie wurde einem breiten Publikum durch "Goodbye Deutschland" bekannt und nahm seither auch an weiteren Reality-Formaten wie dem Dschungelcamp und Reality Queens teil. Seitdem meistert sie das Leben als alleinerziehende Mutter mit beeindruckender Energie. Die neuen Folgen von "Diese Büchners" versprechen nicht nur emotionale Familienmomente, sondern auch einen Einblick in Dannis Balance zwischen Mutterrolle sowie beruflichem und persönlichem Neuanfang. Fans dürfen gespannt sein, was die quirlige Powerfrau und ihre Kinder in den neuen Folgen noch alles erleben.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Dezember 2024

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihrer Mutter und ihren Töchtern Joelina und Jada, März 2025

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und ihre Kinder im Mai 2025