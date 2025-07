Türkeireise: Für Daniela Büchner eine Achterbahn der Gefühle

Daniela Büchner (47) hat sich für die neue Staffel von "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" auf eine ganz besondere Reise begeben. Gemeinsam mit ihren Kindern ging es ab in die Türkei – ein Land voller Erinnerungen für die fünfköpfige Familie. Im Gespräch mit Promiflash erklärt die TV-Bekanntheit, weshalb diese Reise für sie so bedeutungsvoll war: "Das war sehr emotional. Ich wollte meinen Großen die Orte zeigen, wo ich mit ihrem Vater, meinem ersten Mann, gelebt habe." Mit dieser Reise wollte sie ihren Kindern die Vergangenheit näherbringen, die sie und ihren verstorbenen Mann geprägt hat.

In der Türkei durchlief die Familie ein intensives Programm. Laut Danni stand vor allem die gemeinsame Zeit der Familie im Vordergrund und der Wunsch, die Erinnerungen an den verstorbenen Vater ihrer Kinder aufleben zu lassen. Vor allem für die älteren Kinder sei es wertvoll gewesen, die Orte zu sehen, an denen er einst mit ihrer Mutter lebte. "Es war wunderschön, dass wir alle da waren, gemeinsam echte Familienzeit. Wir haben viel gemacht und die Zeit genossen", schildert die fünffache Mutter voller Dankbarkeit und auch mit spürbarer Rührung im Interview mit Promiflash.

Yilmaz Karabas, Dannis erster Ehemann, verstarb bereits im Jahr 2009 – zwei Jahre nachdem sich die 47-Jährige und Yilmaz scheiden gelassen hatten. Vor der Scheidung schien die Beziehung der beiden noch wie aus dem Bilderbuch. Der Realitystar und ihr Ex-Mann heirateten 1999 und besiegelten damit ihre Liebe. Gemeinsam durften sie sogar drei Kinder auf der Welt begrüßen: Joelina (25), Volkan und Jada (20). In einem Interview mit Bild verlor Daniela seltene Worte über Yilmaz: "Es ist so furchtbar. Vor neun Jahren starb plötzlich mein erster Mann im November mit 34 Jahren an Herzversagen und jetzt im November Jens (✝49)."

Die zweite Staffel "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen"

Daniela Büchner in "Die Büchners - Familientrubel unter Palmen"

Daniela Büchner und ihre Kinder

Jada, Diego, Jenna, Daniela Büchner, Volkan und Joelina