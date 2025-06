"So schön": Danni Büchner erinnert sich an Anfänge mit Jens

Danni Büchner (47) hat nun emotional auf ihre Liebesgeschichte mit ihrem verstorbenen Ehemann Jens Büchner (✝49) zurückgeblickt. In einer bewegenden Instagram-Story erzählte die fünffache Mutter, dass sie Jens fast auf den Tag genau vor zehn Jahren auf einem Stadtfest in Delmenhorst kennengelernt habe. "Das war so schön. Dieser Anfang, wie man sich kennengelernt hat", sagte sie in Erinnerungen schwelgend und fügte hinzu, wie unglaublich schnell die Zeit für sie vergangen sei. Mit Blick auf die tragischen Ereignisse erklärte Danni, dass dennoch etwas Schönes geblieben sei: Die Zwillinge Jenna Soraya (9) und Diego Armani (9), die 2016 aus ihrer gemeinsamen Liebe hervorgingen, seien heute eine ständige Erinnerung an Jens.

Die Witwe des Reality-TV-Stars zeigte sich in der Story auch von ihrer verletzlichen Seite und sprach offen darüber, wie sehr sie der Verlust ihres Mannes damals aus der Bahn warf. "Ich dachte, mein Leben ist vorbei. Ich kann und will einfach nicht mehr weiterleben", gestand Danni ihren rund 355.000 Followern. Doch trotz des Schmerzes habe sie mit der Unterstützung ihrer Kinder einen Weg gefunden, sich ins Leben zurückzukämpfen. Seit dem Tod von Jens im November 2018 sei sie auf sich allein gestellt, habe "einfach nur überlebt" und später gelernt, wieder zu leben. Danni, die mit ihren Emotionen und Zweifeln stets offen umgeht, betonte, dass es irgendwie immer weitergehen würde, auch wenn es manchmal schwerfällt.

Danni und Jens galten zu Lebzeiten des Entertainers als bekanntes Paar der TV- und Social-Media-Welt. Der Sänger, auch bekannt unter seinem Spitznamen "Malle-Jens", war ein gefeierter Star im deutschen Fernsehen und auf Mallorca. Ihr gemeinsames Leben wurde durch zahlreiche Höhen und Tiefen geprägt, was nicht zuletzt auch in diversen Reality-TV-Formaten dokumentiert wurde. Einem breiten Publikum bekannt wurde Danni, die sogar schon im Playboy abgelichtet wurde, mit der VOX-Show Goodbye Deutschland. Es folgten Reality-TV-Formate wie Das Sommerhaus der Stars, das Dschungelcamp und Promi Big Brother. Der plötzliche Verlust von Jens im Alter von nur 49 Jahren war ein schwerer Schicksalsschlag, mit dem Danni bis heute kämpft. Trotz allem bleibt sie für ihre Kinder und Fans eine Inspiration, indem sie zeigt, wie man auch nach schweren Zeiten wieder Hoffnung schöpfen kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und ihre Kinder im Mai 2025

Anzeige Anzeige