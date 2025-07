Rebecca Ries hat Vater erstmals nach zwei Jahren getroffen

Realitystar Rebecca Ries hat in ihrer Instagram-Story ein bewegendes Erlebnis mit ihren Fans geteilt. Nach mehr als zwei Jahren konnte sie ihren Vater wieder treffen und beschrieb diesen Moment als absolut einzigartig. "Worte können nicht beschreiben, was das in mir ausgelöst hat", schilderte Rebecca gerührt. Besonders der Anblick ihres Vaters mit ihrem kleinen Sohn Malik habe sie tief berührt. "Das war ein Moment, den ich für immer in meinem Herzen tragen werde", fügte sie hinzu.

Für die 30-Jährige war das Wiedersehen mit ihrem Vater ein besonderer Augenblick, der gleich mehrere Generationen ihrer Familie zusammenbrachte. Sie ließ ihre Follower an dem bewegenden Wiedersehen teilhaben und dankte ihrem Vater sowie dem Leben im Allgemeinen für diese kostbare Begegnung: "Ich bin so unendlich dankbar." Welche Umstände dazu geführt hatten, dass sie und ihr Vater so lange getrennt waren, bleibt bisher unklar. Ebenso unklar bleibt, ob es fortan regelmäßige Treffen geben wird.

In den vergangenen Tagen gewährte die Influencerin ihren Followern zudem ehrliche Einblicke in ihre Beziehung zu Göktug Göker. Nach dem Liebes-Aus habe sich zwar vieles verändert, doch als Eltern arbeiteten sie weiterhin eng zusammen. "Er ist oft bei uns und wir oft bei ihm", erklärte Rebecca offen auf Instagram. Sie legen beide Wert darauf, dass ihr Sohn Malik von der Zeit mit Mama und Papa profitiert. Besonders wichtig ist ihr dabei, ein stabiles Umfeld für den Kleinen zu schaffen und jedwede Entfremdung zu vermeiden. Auch wenn die Liebe in ihrer ursprünglichen Form vorbei ist, harmonieren die beiden offenbar als Eltern hervorragend.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Realitystar

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, TV-Bekanntheit

Instagram / goektugoeker Gök und Rebecca Ries, TV-Bekanntheiten