Nach Tanz-Unfall: Nick Knowles lernt wieder laufen

Nick Knowles, bekannt aus der BBC-Show "DIY SOS", hat nach einer schweren Verletzung während der Proben für Strictly Come Dancing ein langwieriges Rehabilitationsprogramm vor sich. Der 62-Jährige zog sich im Oktober bei einem missglückten Sprung einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie zwei Meniskusschäden zu und musste sich zwei größeren Operationen unterziehen. Auf Instagram teilt Nick ein Video, das zeigt, wie er mithilfe von Krücken und einem Physiotherapeuten lernt, wieder Treppen zu steigen. Sein Ziel: bis Februar wieder normal gehen zu können und bis Ende 2025 seine volle Fitness zurückzuerlangen.

Hinzu kommt, dass Nick sich nach einem Autoreifenwechsel auch an der Schulter verletzt hatte, was im Verlauf seiner Behandlung ebenfalls operiert werden musste. Trotz der Strapazen zeigt sich der Moderator jedoch kämpferisch. In einem Statement auf Instagram und X erklärt er, dass er die Rehabilitation mit gleicher Entschlossenheit wie sein Tanztraining angehe. Besonders am Herzen liege ihm, bis zu seiner geplanten Hochzeit im Sommer 2025 so weit genesen zu sein, dass er mit seiner Verlobten Katie Dadzie einen Hochzeitstanz aufs Parkett legen kann. Katie, die ein Lingerie-Unternehmen führt, steht ihm während seiner Genesung treu zur Seite und übernimmt alltägliche Aufgaben, bei denen Nick aktuell Unterstützung benötigt.

Nick und Katie verlobten sich 2023. Während die Hochzeit den Höhepunkt ihres gemeinsamen Glücks markieren soll, erinnert sich Nick oft an die Höhen und Tiefen seiner Strictly-Zeit. Auch wenn die Verletzungen ihn zum Ausstieg zwangen, bleibt das Tanzerlebnis für ihn ein positiver Meilenstein. Fans und ehemalige Tanzkollegen unterstützen den TV-Star mit aufmunternden Worten in den sozialen Medien. Der gesamte Genesungsprozess – inklusive der strapaziösen Physiotherapie – hat Nick nicht von seiner Lebensfreude abgebracht. Trotz aller Herausforderungen arbeitet er beharrlich auf zukünftige BBC-Projekte und sein gemeinsames Leben mit Katie hin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Knowles, Moderator

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Knowles, Moderator

Anzeige Anzeige