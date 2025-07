Keine OP: Big Sean wehrt sich gegen Fake-Sixpack-Gerüchte

In der Hip-Hop-Szene brodelt die Gerüchteküche. Nach Drake (38) wurde auch Big Sean (37) von seinen Fans genauer unter die Lupe genommen. Viele Beobachter sind sich sicher: Der "My Last"-Interpret hat sich seine Bauchmuskeln von einem Chirurgen formen lassen. Doch auf diese Spekulationen reagiert der Rapper nun höchstpersönlich in einem Instagram-Kommentar und stellt klar: "Meine sind echt. Ich sende meine Liebe an die Fake-Bauchmuskel-Community, aber Gott hat mich wirklich genauso geschaffen. [...] Aber ich kann nur für mich selbst sprechen." Der Ex-Freund von Ariana Grande (32) erklärt außerdem, dass er sich zu dem Thema äußern wollte, weil die Spekulationen "langsam aus dem Ruder gelaufen" seien.

Spekulationen über Schönheitsoperationen bei Prominenten reißen nicht ab. Drake geriet ebenfalls wegen seines auffälligen Sixpacks unter Beschuss. Viele Fans konnten nicht glauben, dass es ohne ärztliche Unterstützung entstanden war, besonders da der Rest seines Körpers nicht sonderlich trainiert aussah. In den Kommentaren unter einem Netzbeitrag des Kanadiers scherzte ein User: "Er hat sich Bauchmuskeln auf Temu bestellt, aber vergessen, auch Arm- und Schultermuskeln zu ordern." Ein anderer Follower schrieb: "Das sind die fakesten Bauchmuskeln, die ich je gesehen habe."

Sean scheint die neugierigen Fans mit seiner Erklärung beruhigt zu haben. Neben dem Fitnessstudio verbringt der 37-Jährige inzwischen viel Zeit mit seiner Partnerin Jhené Aiko (37) und ihrem gemeinsamen Sohn Noah. In der "Jennifer Hudson Show" schwärmte er im Frühjahr von seinem neuen Lebensstil: "Es ist mein erstes Mal als Vater – ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich liebe meinen Sohn abgöttisch, das kann ich nicht leugnen. Alles an ihm ist einfach unglaublich."

Getty Images Big Sean, Rapper

Instagram / champagnepapi Rapper Drake, Juni 2025

Getty Images Jhené Aiko und Big Sean, 2018

