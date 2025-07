Darum muss Selena Gomez und Bennys Hochzeitsplanung warten

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (37) sind zwar bereits seit Dezember verlobt, doch mit den Hochzeitsvorbereitungen haben die beiden es bisher nicht eilig. Im "Therapuss with Jake Shane"-Podcast sprach der Musikproduzent darüber, warum es noch keine konkreten Pläne für den großen Tag gibt. "Wir haben so viel gearbeitet, da war keine Zeit", erklärte er. Während Selena für ihre Serie vor der Kamera stand, widmete Benny sich neuen Projekten wie der Arbeit an einem Buch. "Wir sind so beschäftigt, dass wir uns diesen Sommer hinsetzen und endlich anfangen wollen zu planen", fügte er hinzu.

Doch auch wenn es noch keine detaillierten Pläne gibt, haben die Musiker schon einige Vorstellungen. Benny kündigte an, dass es eine entspannte Hochzeit werden soll – eine Feier im kleineren Kreis, bei der auch bekannte Gesichter wie Ed Sheeran (34) nicht fehlen würden. Der Sänger steht bereits auf der Gästeliste, wie Benny in einem früheren Gespräch verraten hatte. Zudem wollen die beiden ein paar jüdische Traditionen einbauen, inklusive der "Hora", bei der das Brautpaar auf Stühlen gehoben wird. Selena plant laut eigener Aussage zwar keine Tanzeinlage mit Benny, dafür aber einen besonderen Moment mit ihrem Großvater.

Privat genießen die beiden ihre Verlobungszeit in vollen Zügen und setzen bewusst auf eine Auszeit von ihrem sonst so hektischen Alltag. Benny sprach davon, wie gerne er mit Selena einfach nur Zeit in Ruhe verbringt. Gemeinsam kuscheln, Filme schauen und gutes Essen genießen, scheint für das Paar ein Rezept für Zufriedenheit zu sein. "Wir haben die beste Zeit überhaupt zusammen", schwärmte der 37-Jährige laut People.

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im März 2025

Getty Images Benny Blanco, Musikproduzent

Instagram / itsbennyblanco Benny Blanco und Selena Gomez, April 2025