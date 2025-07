Antonia Hemmer genießt Zeit auch ohne ihre Kennenlernphase

Antonia Hemmer (25) verbringt den Tag am See – und das ohne ihre aktuelle Kennenlernphase. Nachdem die Influencerin gefragt wurde, wo der Mann an ihrer Seite abgeblieben ist, antwortet Antonia ganz entspannt in ihrer Instagram-Story: "Selbstverständlich [ist er] am Arbeiten und das tatsächlich auch relativ viel, aber es ist okay für mich. Ich genieße die Zeit auch ohne ihn und er zum Glück auch ohne mich." Die Distanz zwischen Köln und Frankfurt stelle für die beiden aktuell kein Problem dar.

Antonia und der bislang noch unbekannte Mann sind beide selbstständig und schaffen es, trotz ihrer vollen Terminkalender, Zeit für Zweisamkeit zu finden. Ob spontane Urlaube oder gemeinsame Momente zwischen den Verpflichtungen – die Beziehung scheint für beide gut zu funktionieren. "Liebe ist mehr als zwei Personen, die sich nacheinander sehnen, einander zu besitzen", betont Antonia. Zuhause bleibt dennoch Raum für individuelle Hobbys und Freundschaften.

Erst kürzlich berichtete Antonia, dass sie jemanden kennengelernt hat und diese Phase ganz entspannt genießt. Details über ihren Partner hat sie bislang bewusst zurückgehalten, um ihr Liebesleben privat zu halten. "Er steht nicht in der Öffentlichkeit", machte die ehemalige Make Love, Fake Love-Lady gegenüber RTL deutlich.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer im Juli 2024

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer im Juni 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

