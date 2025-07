Auch Prinzessin Anne und Sophie glänzten bei Staatsbankett

Beim glamourösen Staatsbankett am Dienstag, 8. Juli, im Windsor Castle strahlten die Royals in atemberaubenden Roben und Diademen. Neben Prinzessin Kate (43), die mit ihrem roten Givenchy-Kleid wie aus einem Märchen entsprungen schien, lenkten auch Prinzessin Anne (74) und die Herzogin von Edinburgh, Sophie Wessex (60), alle Blicke auf sich. Sophie begeisterte in einer maßgeschneiderten weißen Paillettenkreation von Suzannah London, gekrönt von ihrer einzigartigen Wessex-Aquamarin-Tiara, einem Schmuckstück aus ihrer privaten Kollektion, das sie bereits 2005 bei einer Feier zu Ehren von Fürst Albert II. (67) getragen hatte, berichtet Hello Magazin. Prinzessin Anne hingegen setzte auf zeitlose Eleganz und kombinierte ihre Garderobe mit einem ihrer Diamantendiademe.

Die Veranstaltung im prachtvollen St. George's Hall von Windsor Castle wurde zu Ehren von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47) und seiner Frau Brigitte (72) abgehalten. Unter den Gästen fanden sich Prominente wie Elton John (78), Mick Jagger (81) und Kristin Scott Thomas. Auch weitere Royals, darunter Prinz Edward (61), Prinzessin Charlotte (10), König Charles (76) und Königin Camilla (77), nahmen an den Feierlichkeiten teil.

Zwei Jahre ist das letzte Staatsbankett von Prinzessin Kate her. Damals trug sie eine der legendärsten Tiaras der Sammlung: die Queen Mary's Lover's Knot Tiara, die einst von Prinzessin Diana getragen wurde. Diese Vorliebe für royale Erbstücke teilte sie auch beim diesjährigen Bankett, bei dem sie erneut auf die prachtvolle Tiara zurückgriff, die mittlerweile zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Mit diesem und ähnlichen Ereignissen beweist der britische Königshof immer wieder sein Händchen für Tradition, während die royalen Damen gleichzeitig ihre ganz persönlichen Stilvorlieben präsentieren.

