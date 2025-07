Jay Khan packt weitere Details zur sexuellen Belästigung aus

Jay Khan (43) hat in seiner Autobiografie "Tariq und ich: Lieben und Lügen meines Lebens" erschütternde Vorfälle aus seiner Zeit bei der Boyband US5 ans Licht gebracht. Zwischen 2005 und 2009 war der Sänger Teil der erfolgreichen Gruppe, deren Erfolg maßgeblich von dem inzwischen verstorbenen Musikproduzenten Lou Pearlman (✝62) geprägt wurde. Im Interview mit RTL verrät Jay nun mehr Details zu der sexuellen Belästigung: "Wir hatten ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis, weil da ist einerseits dieser Mann, der dir die Chance deines Lebens gibt. Und andererseits auch eine sehr dunkle Seite." Besonders schockierend beschreibt er eine Situation in der Villa des Managers in Florida, wo dieser ihn bedrängte. Jay setzte jedoch ein klares Zeichen und mied ähnliche Vorfälle fortan.

In seinen Ausführungen betont der 43-Jährige, dass er diese Ereignisse lange verdrängt habe. Er beschreibt, wie Machtgefälle und fehlende Sensibilisierung zur damaligen Zeit Spieler in der Unterhaltungsbranche besonders verletzlich machten. Begriffe wie "Machtmissbrauch" und "Übergriffigkeit" waren zu jener Zeit nicht so präsent wie heute, erklärt er. Lou war auch für den Erfolg der Backstreet Boys und *NSYNC verantwortlich und sei in der Branche eine mächtige Figur gewesen, sodass viele Betroffene schwiegen. "Es war alles sehr schwarz-weiß angelehnt. Es gab Vergewaltigung und alles, was davon abwich, war nicht die Rede wert. Im Nachhinein betrachtet man natürlich die ein oder andere Episode ein bisschen anders", erklärt Jay im Gespräch mit dem Sender.

Lou verstarb 2016 während seiner Haftstrafe und war nicht nur für seinen Einfluss auf die Musikwelt bekannt, sondern auch für einen der größten Finanzskandale der Branche. Mit einem großangelegten Schneeballsystem hatte er Investoren um Millionen betrogen, was 2008 zur Verurteilung führte. Jays Buch erzählt nicht nur von diesen traumatischen Erlebnissen, sondern beleuchtet auch die Schattenseiten des Showgeschäfts und seinen persönlichen Umgang mit der Vergangenheit. "[Lou] tat das wie ein Spiel ab. Das war es aber nicht. Heute würde ich sagen: Er hat eine Form von sexuellem Missbrauch betrieben", machte er gegenüber Bild deutlich.

Getty Images Jay Khan im Juni 2024

Getty Images Lou Perlman, Musikproduzent

US5 bei der Bravo-Supershow in Stuttgart im Mai 2006