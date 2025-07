Elsie Hewitt teilt seltene Pärchen-Momente mit Pete Davidson

Pete Davidson (31) und Elsie Hewitt haben ihre Fans nun mit einem seltenen Einblick in ihre Beziehung überrascht. Der 31-jährige Comedian und das englische Model verbrachten den 4. Juli offenbar ganz entspannt an einem idyllischen See. Auf Instagram teilte Elsie Fotos der beiden, darunter einen Moment, in dem Pete ihr einen Kuss auf die Wange gab, während die Sonne über dem Wasser unterging. Sie beschriftete den Post scherzhaft mit den Worten: "Einige glückliche und dankbare Momente, die mich durch einen seltsamen chaotischen Monat gebracht haben."

Die Beziehung der beiden, die seit März 2025 öffentlich bekannt ist, hält sich größtenteils abseits der Schlagzeilen, was laut Page Six Elsies Respekt vor Petes Wunsch nach Privatsphäre entspricht. Mittlerweile lebt das Paar zusammen und wechselt wohl zwischen Petes Haus in New York und einer gemieteten Wohnung in Brooklyn. Zuletzt feierten die beiden im Mai ihr Red-Carpet-Debüt beim diesjährigen Blossom Ball. Dennoch legen beide offenbar großen Wert darauf, eine gesunde Balance zwischen öffentlichem Leben und Privatsphäre zu wahren.

Für Pete markiert die Beziehung mit Elsie einen neuen Abschnitt nach früheren Romanzen mit prominenten Persönlichkeiten wie Kim Kardashian (44) und Ariana Grande (32). Auch Elsie war laut US Weekly bereits mit Schauspielern wie Jason Sudeikis (49) und Ryan Phillippe (50) liiert, bevor sie zu Pete fand. Ihre Beziehung wirkt entspannt und authentisch – ein angenehmer Kontrast zu den glamourösen Schlagzeilen, für die Pete früher bekannt war. Fans dürfen gespannt sein, wie sich ihre Liebesgeschichte nun weiterentwickelt.

Instagram / elsie Pete Davidson und Elsie Hewitt

Instagram / elsie Pete Davidson und Elsie Hewitt 2025

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson, Schauspieler