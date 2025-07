Diese Rollen bekam Johnny Galecki vor "The Big Bang Theory"

Johnny Galecki (50), bekannt aus der Erfolgsserie The Big Bang Theory, in der er den Physiker Leonard Hofstadter spielte, kann auf eine bemerkenswerte Schauspielkarriere zurückblicken. Wie Filmstarts jetzt berichtet, begann diese lange vor seinem Durchbruch. Bereits 1987, im Alter von nur 12 Jahren, stand er erstmals vor der Kamera – in der Fernsehproduktion "Time Out for Dad". Nur ein Jahr später feierte er sein Kinodebüt in der Teenie-Komödie "Jimmy Rearden" mit River Phoenix (✝23) in der Hauptrolle. 1989 folgte ein weiterer Meilenstein: In dem Weihnachtsklassiker "Schöne Bescherung" spielte Johnny den jungen Rusty Griswold, den Sohn von Clark und Ellen Griswold.

Nach diesem gelungenen Start wurde Johnny schnell für weitere Produktionen engagiert. In der Kult-Sitcom "Roseanne" etablierte er sich als fester Bestandteil des Casts, bevor er in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren auch auf der Kinoleinwand überzeugte – etwa in "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" und "Vanilla Sky". Trotz seiner Filmrollen blieb er dem Serienformat treu, bis ihm 2007 mit "The Big Bang Theory" der endgültige Durchbruch gelang.

Johnny, der als Sohn belgischer Eltern in den USA aufwuchs, hat über die Jahre eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Die frühen Erfahrungen als junger Schauspieler haben ihn wohl bis heute geprägt. Seit 2019 ist er Vater eines Sohnes und widmet sich seither stärker dem Familienleben. Darüber hinaus ist Johnny nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Produzent erfolgreich – und begeistert mit seiner Vielseitigkeit bis heute Fans auf der ganzen Welt.

Getty Images Johnny Galecki, "The Big Bang Theory"-Darsteller

Getty Images Die Hauptdarsteller von "The Big Bang Theory" im Januar 2016

Instagram / sanctionedjohnnygalecki Johnny Galecki mit seiner Frau Morgan und Sohn Avery