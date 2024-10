Dieses "Good Luck Guys"-Team darf überraschend zurückkehren

Bei Good Luck Guys gibt es eine Neuerung! Eric Sindermann (36) und Sabrina Wlk mussten den Lost Beach verlassen, da die Influencerin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Das bedeutet aber nicht, dass es leerer in der Realityshow wird. Denn in der neuen Folge darf Team Pink, bestehend aus Kevin Platzer (25) und den Zwillingen Jenny (23) und Vanessa Grassl (23) überraschend zurückkommen! Das Dreiergespann flog eigentlich schon vor einigen Tagen in einer Exit-Challenge raus und war das erste Team, das verloren hatte. Nun bekommen sie eine weitere Chance.

"Habt ihr uns vermisst?", freut sich Flocke, wie Kevin genannt wird, als er in das Camp zurückkehrt. Die anderen Kandidaten schauen ganz schön doof aus der Wäsche, als sie sehen, dass die drei wieder dabei sind. "Das ist echt unfair", meint Jill Lange (24) niedergeschlagen. Ihr Teampartner Tobias Wegener (31) stimmt ihr zu: "Das spielt denen natürlich in die Karten, dass die sich durch die große Pause, die die hatten, einen kleinen Vorteil erschaffen konnten." Tatsächlich kommen Flocke, Jenny und Vanessa auch top gestylt und gut erholt am Strand an.

Neben Jill und Tobi sind aber auch noch andere Teams im Rennen um den Sieg. Liliana Maxwell (24) und Aaron Koenigs (29), Jana-Maria Herz (32) und Umut Tekin (27) und Valentina Principessa zusammen mit Daniele Negroni (29) sind noch dabei. Die drei Teams sind auch alles andere als begeistert, dass sie nun wieder mehr Konkurrenz haben.

