Wirft Flocke bei "Good Luck Guys" jetzt etwa das Handtuch?

Kevin Platzer (25) alias Flocke mischt ebenfalls in der aktuellen Staffel von Good Luck Guys mit. In der vierten Folge des Survival-Abenteuers hat der Influencer aber mächtig zu kämpfen – vor allem mit seiner Gesundheit. Gegenüber seinen Teamkolleginnen, den Zwillingen Jenny (23) und Vanessa Grassl (23), deutet der "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken"-Star an, dass er über einen Abbruch nachdenkt: "Wollen wir abbrechen? Dir geht es doch auch scheiße. Von mir aus können wir hier abhauen. Bei mir ist es zappenduster!"

Seine Mitstreiterinnen finden Flockes Reaktion übertrieben. Gegenüber Promiflash verrät Jenny: "Ich konnte überhaupt nicht verstehen, dass er aufgeben wollte, da wir erst am Anfang waren und ich mir dachte: 'Wie wird das bis zum Ende werden, wenn er jetzt schon so denkt?'" Die Love Island-Bekanntheit hat eine ganz klare Meinung, was das Abbrechen betrifft: "Ich hätte ihm nicht erlaubt aufzugeben, da wir ein Team sind und bis zum Schluss durchziehen wollen."

Hinzu kommt, dass nicht nur Flocke, sondern auch die Zwillinge krank geworden sind. Vor allem Vanessa erwischte es und sie lag mit hohem Fieber flach. "Mir ging es zu dem Zeitpunkt so schlecht, so umgehauen hatte mich lange nichts mehr", erinnert sich die Beauty im Interview mit Promiflash und führt aus: "Die Umstände, mit der Hitze und kein Essen zu haben, haben das alles noch verschlimmert." Dass sie ihr Team nicht gebührend unterstützen konnte, tat der Reality-TV-Bekanntheit besonders leid. Sie erklärt: "Ich war so niedergeschlagen, dass ich nicht mehr weiterkämpfen konnte und mein Team sozusagen im Stich lassen musste und sie jetzt alles ohne mich bewältigen mussten."

Instagram / _jenny_2000_ Vanessa und Jenny, "Love Island"-Kandidatinnen

Instagram / vanessa.grassl_22 Vanessa, "Love Island"-Kandidatin 2023

