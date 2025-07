Vanessa Grassl machte ein "traumatisches Erlebnis" durch

Vanessa Grassl (24), bekannt aus der Reality-TV-Show Love Island, hat auf Instagram ihre Fans mit einem emotionalen Geständnis überrascht. Die Influencerin teilte in ihrer Story ein bewegendes Update, das auf ein schreckliches Ereignis während eines Trips hinweist. "Viele wissen, dass ich kürzlich in Ägypten im Urlaub war. Was aber kaum jemand weiß: Dort hatte ich ein Date, das für mich zu einem traumatischen Erlebnis wurde", offenbarte Vanessa.

Bislang bleibt unklar, was genau bei der Verabredung geschehen ist und ob sie den Vorfall in Zukunft im Detail öffentlich machen will. Vanessa verriet nur so viel: "Es hat mich sehr erschüttert und völlig aus der Bahn geworfen, was in dieser Nacht passiert ist und ich beschäftige mich noch immer damit." Zudem betonte sie in ihrem Statement, dass sie etwas Zeit brauche, um mit dem Vorfall klarzukommen: "Ich muss es erst nach und nach verarbeiten."

Schon vor Kurzem hatte Vanessas Zwillingsschwester Jenny Grassl (24) ihre Sorgen um ihr Familienmitglied auf dem Onlineportal geteilt. "Ich bin jetzt auf dem Weg zu Vanessa, da es ihr so schlecht geht. Von einem Moment auf den anderen steht sie vor einem kompletten Neustart", meldete sie sich im Netz. Auch sie erwähnte keine näheren Details, sprach jedoch von einem bevorstehenden Krankenhausaufenthalt.

Instagram / vanessa.grassl_22 Vanessa, "Love Island"-Kandidatin 2023

RTL II Jenny und Vanessa, "Love Island"-Kandidatinnen 2023

