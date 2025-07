Vorfall: Vanessa Grassls Schwester Jenny macht sich Vorwürfe

Vanessa (24), bekannt aus der Reality-TV-Show Love Island, hat einem traumatischen Erlebnis in Ägypten ins Auge blicken müssen. Details dazu hält die Influencerin bislang zurück, doch ihre Schwester Jenny (24) zeigt sich auf Instagram tief betroffen und emotional. Sie erklärte in einem Post: "Seit ich davon erfahren habe, fühlt es sich an, als würde mein Herz brechen vor Schmerz, vor Wut, vor Ohnmacht." Ihre Worte vermitteln nicht nur Mitgefühl, sondern auch Selbstvorwürfe. "Was wäre gewesen, wenn ich da gewesen wäre? Hätte ich sie beschützen können?", fragte Jenny aufgewühlt im Netz.

Während Vanessa in der Öffentlichkeit vorsichtig bleibt, scheint Jenny entschlossen, offen über die Ereignisse zu sprechen. Sie kündigte an, sich bald ausführlich über den traumatisierenden Vorfall äußern zu wollen – nicht nur für ihre Schwester, sondern auch für andere Betroffene ähnlicher Situationen. Bisher ist nur wenig darüber bekannt, was passiert ist. Vor wenigen Tagen sprach Jenny jedoch von einem Krankenhausaufenthalt ihrer Schwester und Vanessa deutete an, dass ein Date in Ägypten eine Rolle spielte.

Vanessa und Jenny, die als Zwillinge nicht nur äußerlich Ähnlichkeiten aufweisen, waren schon immer ein Herz und eine Seele. Beide wurden durch ihre Teilnahme an der Datingshow "Love Island" einem breiteren Publikum bekannt. Auch abseits der TV-Kameras pflegen sie eine enge Verbindung. Das machte Jenny auch in ihrem aktuellen Beitrag deutlich: "Ich bin wütend, traurig, fassungslos. Was meiner Schwester in Ägypten passiert ist, lässt mich nicht los."

