Kurzes Glück: Ist Vanessa Grassl schon wieder getrennt?

Ist bei Vanessa Grassl (24) schon wieder alles aus und vorbei? Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte die Love Island-Bekanntheit ein süßes Turtelvideo, das sie gemeinsam mit ihrem neuen Freund im Schnee zeigte. Jetzt lässt ein neuer Instagram-Beitrag aber vermuten, dass die Influencerin wieder Single ist. In dem Clip hat sie Tränen in den Augen und hält sich zu dem Song "Lose You to Love Me" von Selena Gomez (32) die Hand vor den Mund. "Manchmal musst du das gehen lassen, was nicht zu dir gehört", schreibt sie kryptisch unter das Video.

Vergangenes Jahr hatte Vanessa nach der "Love Island"-Teilnahme den Nachwuchsrapper Hannes Mörl gedatet. Die Kennenlernphase scheiterte jedoch. In seiner Instagram-Story erklärte Hannes die Gründe für das Liebes-Aus. "Als die erste Aufregung abflaute und wir wieder in den monotonen Alltag unseres früheren Lebens zurückkehrten, wurden die zuvor noch kleingeredeten Probleme und Hürden auf einmal zu größeren", erklärte er und gab ehrlich zu: "Dass ich zurzeit nicht beziehungsfähig bin, musste ich mir nach und nach eingestehen."

Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Jenny war Vanessa vergangenes Jahr bei "Love Island" zum ersten Mal im TV zu sehen. Danach stellten die beiden ihr Können beim RTL Turmspringen unter Beweis und nahmen bei Good Luck Guys teil. Die beiden Schwestern kommen aus der Nähe von Deggendorf.

RTLZWEI / Magdalena Possert Vanessa und Hannes bei "Love Island"

RTL II Jenny und Vanessa, "Love Island"-Kandidatinnen 2023

