"Love Island"-Star Vanessa Grassl ist wieder frisch verliebt

Vanessa Grassl (23) ist wieder verliebt! Die Influencerin nahm im vergangenen Jahr an Love Island teil und war danach für kurze Zeit mit ihrem Couple Hannes Mörl zusammen. Seit der Trennung galt sie allerdings als Single – bis jetzt! Auf Instagram teilt Vanessa nun ein süßes Turtelvideo und macht damit ihre neue Beziehung offiziell. In dem Clip umarmt sie ihren neuen Freund liebevoll im Schnee und grinst dabei bis über beide Ohren.

"Ich möchte euch jemanden vorstellen", schreibt die gebürtige Bayerin außerdem dazu und teilt in ihrer Story weitere Beziehungseinblicke. Das Gesicht von ihrem neuen Freund zeigt Vanessa allerdings noch nicht. So oder so freuen sich ihre Follower riesig für die Good Luck Guys-Teilnehmerin. "Viel Glück", wünscht etwa Chiara Antonella (27) und auch Vanessas Zwillingsschwester Jenny Grassl (23) schreibt: "Wie süß!"

Nach "Love Island" lernte Vanessa für kurze Zeit noch Hannes kennen, doch daraus wurde nichts. "Als die erste Aufregung abflaute und wir wieder in den monotonen Alltag unseres früheren Lebens zurückkehrten, wurden die zuvor noch kleingeredeten Probleme und Hürden auf einmal zu größeren", erklärte der Sohn von Markus Mörl (65) in seiner Instagram-Story damals die Trennung.

Instagram / grasslvanessa Vanessa Grassl mit ihrem neuen Freund

RTLZWEI / Magdalena Possert Vanessa und Hannes bei "Love Island"

