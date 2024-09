Wird Ian McKellen als Gandalf auf die Leinwand zurückkehren?

Ian McKellen (85), der als Gandalf in Peter Jacksons (62) Herr der Ringe-Trilogie weltberühmt wurde, könnte bald in seine legendäre Rolle zurückkehren. In einem Interview mit The Big Issue enthüllte Ian, er habe kürzlich eine Anfrage erhalten, erneut den mächtigen Zauberer aus Mittelerde zu spielen. "Die Begeisterung für 'Der Herr der Ringe' lässt nicht nach... Mehr kann ich Ihnen nicht sagen", erklärte der Schauspieler und fügte schmunzelnd hinzu, dass das Drehbuch noch nicht fertig sei und sich die Produktion "damit besser beeilen sollte".

Es scheint, als habe Ian trotz seines fortgeschrittenen Alters und eines kürzlichen Unfalls auf der Bühne keine Pläne, sich aus dem Schauspielgeschäft zurückzuziehen. In der "Today"-Show von BBC Radio 4 erzählte der 85-Jährige, er habe sich zwar körperlich mittlerweile von dem Vorfall erholt, bei dem er ein gebrochenes Handgelenk erlitt – doch er habe "gefühlsmäßig einige Nachwirkungen", mit denen er fertig werden müsse. "Als ich stolperte und von der Bühne rutschte, sagte ich zu mir: 'Das ist das Ende'. Das waren die Worte in meinem Kopf: 'Das ist das Ende'", gab er zu.

In einem separaten Interview mit BBC Breakfast sagte der X-Men-Star, er habe trotz dessen keine Pläne, sich von der Schauspielerei zurückzuziehen. "Ich werde einfach weitermachen, solange die Beine, die Lungen und der Verstand noch funktionieren", berichtete er. Die neuen "Herr der Ringe"-Filme, bei denen sein ehemaliger Co-Star und Gollum-Darsteller Andy Serkis Regie führen wird, tragen den Arbeitstitel "Die Jagd nach Gollum". Der erste soll 2026 in die Kinos kommen. Fran Walsh und Philippa Boyens, die an der ursprünglichen Trilogie mitgeschrieben haben, werden zusammen mit Phoebe Gittins und Arty Papageorgiou das Drehbuch übernehmen, Peter Jackson wird als Produzent des Streifens fungieren.

Getty Images Ian McKellen, Schauspieler

Getty Images Andy Serkis auf einer Awardshow in London im März 2019

