Werden "Herr der Ringe"-Stars für neuen Film zurückkehren?

Die Rückkehr nach Mittelerde sorgt bei Fans der epischen Filmreihe Der Herr der Ringe für Aufregung: Gleich mehrere Stars aus der Originaltrilogie teilten kürzlich ihre Gedanken zur Teilnahme an den neuen Filmen, die von Warner Bros. angekündigt wurden. Auf der AwesomeCon sprachen Liv Tyler (47), John Rhys-Davies, Sean Astin (54) und Orlando Bloom (48) mit ScreenRant über das mögliche Wiedersehen mit ihren ikonischen Figuren Arwen, Gimli, Sam und Legolas. Während Liv voller Begeisterung erklärte, sie stünde jederzeit bereit, äußerte sich John zurückhaltender, aufgrund seiner Allergie gegenüber der Prothesen, die er tragen musste: "Ich würde alles tun, solange ich nicht wieder diese komplette Gesichtsmaske tragen muss."

Sean, der Sam Gamdschie darstellte, zeigte sich unentschlossen und sprach von der Herausforderung, den Erwartungen der Fans gerecht zu werden. Über die Bedeutung seiner Rolle sagte er: "Nach 25 Jahren, in denen Fans mir erzählt haben, wie Sam ihnen half, durch schwere Zeiten zu kommen, frage ich mich, ob ich diesem emotionalen Druck standhalten könnte." Orlando hingegen, der Legolas bereits in der Hobbit-Serie erneut spielte, ist offen für ein Comeback. "Wer würde nicht an diesen Ort zurückkehren wollen?", so der Schauspieler. Gleichzeitig betonte er, dass die Magie des Originals nicht reproduzierbar sei. Ihm zufolge sei der damalige Moment einfach einzigartig gewesen.

Die neue Filmreihe startet mit "The Hunt for Gollum", einem Live-Action-Film, bei dem Andy Serkis als Regisseur agiert und Peter Jackson (63) sowie Fran Walsh und Philippa Boyens die Produktion übernehmen. Tatsächlich arbeiteten alle genannten Stars in der Vergangenheit eng zusammen und pflegen bis heute eine besondere Verbindung zueinander. Liv etwa schwärmte zuletzt, wie sehr das Filmen ihr Leben verändert habe und wie dankbar sie dafür sei. Ähnlich sieht es Orlando, der betonte, dass es ein besonderes Gefühl war, erneut in die Welt der Elfen einzutauchen und sich durch das Projekt innerlich zentriert zu fühlen. Ob die Stars tatsächlich zurückkehren, bleibt abzuwarten – das Interesse ist zumindest geweckt.

Getty Images Orlando Bloom, Oktober 2024

Getty Images Liv Tyler im Februar 2023

