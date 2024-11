Große Gollum-Show: Neuer "Herr der Ringe"-Film angekündigt

Ein neuer Herr der Ringe-Film steht in den Startlöchern: "Die Jagd nach Gollum" soll im Jahr 2026 die Kinos erobern. Unter der Regie von Andy Serkis, der erneut in die Rolle des Gollum schlüpfen wird, und produziert von Peter Jackson (63), kehrt das epische Fantasy-Abenteuer auf die große Leinwand zurück. Laut moviepilot.de sollen die Dreharbeiten im kommenden Jahr in Neuseeland beginnen.

Wie moviepilot.de weiter berichtet, soll sich die Handlung des Films auf Gollums Erlebnisse zwischen "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" konzentrieren. Zuschauer dürfen demnach gespannt sein, wie Gollum den Verlust des Rings an Bilbo verarbeitet und welche Wege er einschlägt, bevor er von Sauron gefangen und gefoltert wird. Peter Jackson erklärte unterstreichend: "Wir wollen [Gollums] Hintergrundgeschichte erforschen und uns mit den Teilen seiner Reise beschäftigen, für die wir in den früheren Filmen keine Zeit hatten. Es ist noch zu früh, um zu sagen, wer seinen Weg kreuzen wird, aber wir werden uns an Professor Tolkien orientieren." Darsteller Andy Serkis betonte auf der Comic Con 2024, dass "Die Jagd nach Gollum" noch ein Arbeitstitel sei und sich der finale Filmtitel ändern könnte.

Einige der originalen Darsteller haben bereits Interesse an einer Rückkehr bekundet: Gandalf-Darsteller Ian McKellen (85) sagte gegenüber der London Times, er sei offen für ein Wiedersehen mit der Rolle, sofern es die Geschichte erfordert. Auch Orlando Bloom (47), bekannt als Legolas, äußerte gegenüber Variety den Wunsch, wieder Teil des Abenteuers zu sein. Selbst Cate Blanchett (55), die Galadriel verkörperte, verkündete in Glastonbury, dass sie alles für Andy Serkis tun würde und ihn um eine Rolle bitten möchte.

Anzeige Anzeige

Rex Features / Rex Features / ActionPress Orlando Bloom als Legolas in "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme"

Anzeige Anzeige

ZUMA PRESS, INC./ActionPress Cate Blanchett als Galadriel

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige